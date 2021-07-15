В Whatsapp появилась новая функция

«Очень рад запуску новой бета-версии Whatsapp с возможностью работы с несколькими устройствами», — написал Кэткарт в Twitter. По его словам, теперь пользователи смогут пользоваться приложением на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон неактивен и не подключен к интернету.