В Whatsapp появилась новая функция
Разработчики Whatsapp запустят новую бета-версию приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью, сообщил глава Whatsapp Уилли Кэткарт.
«Очень рад запуску новой бета-версии Whatsapp с возможностью работы с несколькими устройствами», — написал Кэткарт в Twitter. По его словам, теперь пользователи смогут пользоваться приложением на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон неактивен и не подключен к интернету.
Very excited to be launching a beta of our new multi-device capability for @WhatsApp. Now you can use our desktop or web experiences even when your phone isn't active and connected to the internet. All secured with end-to-end encryption.— Will Cathcart (@wcathcart) July 14, 2021
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Ранее сообщалось, что Whatsаpp работает над новой функцией под названием «флеш-звонок», которая будет доступна для пользователей Android. Эта функция является быстрым способом получить подтверждение для входа в Whatsаpp.