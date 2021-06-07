Whatsapp введет новую функцию для быстрого входа в мессенджер

«Используя этот метод автоматической проверки, WhatsApp позвонит на ваш номер телефона, а затем автоматически завершит вызов, проверив, что последний номер телефона в журнале вашего телефона аналогичен номеру, который дает вам 6-значный код. Этот номер телефона всегда отличается, поэтому нет способа обмануть этот метод, гарантируя безопасный вход», — отмечает портал.