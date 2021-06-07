Whatsapp введет новую функцию для быстрого входа в мессенджер
WhatsApp работает над новой функцией под названием «флеш-звонок», которая будет доступна для пользователей Android. Эта функция является быстрым способом получить подтверждение для входа в WhatsApp, пишет портал Webetainfo.
«Используя этот метод автоматической проверки, WhatsApp позвонит на ваш номер телефона, а затем автоматически завершит вызов, проверив, что последний номер телефона в журнале вашего телефона аналогичен номеру, который дает вам 6-значный код. Этот номер телефона всегда отличается, поэтому нет способа обмануть этот метод, гарантируя безопасный вход», — отмечает портал.
Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли, когда на смартфон приходит одноразовый код.
Ранее сообщалось, что мошенники на фоне вступления в силу изменений в политике конфиденциальности WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера «письма счастья» о том, что приложение станет якобы платным, если не будут выполнены требования злоумышленников.