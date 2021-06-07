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Whatsapp введет новую функцию для быстрого входа в мессенджер

Ведомости

WhatsApp работает над новой функцией под названием «флеш-звонок», которая будет доступна для пользователей Android. Эта функция является быстрым способом получить подтверждение для входа в WhatsApp, пишет портал Webetainfo.

«Используя этот метод автоматической проверки, WhatsApp позвонит на ваш номер телефона, а затем автоматически завершит вызов, проверив, что последний номер телефона в журнале вашего телефона аналогичен номеру, который дает вам 6-значный код. Этот номер телефона всегда отличается, поэтому нет способа обмануть этот метод, гарантируя безопасный вход», — отмечает портал.

Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли, когда на смартфон приходит одноразовый код.

Ранее сообщалось, что мошенники на фоне вступления в силу изменений в политике конфиденциальности WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера «письма счастья» о том, что приложение станет якобы платным, если не будут выполнены требования злоумышленников.

Ранее по теме: Мошенники задействовали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных