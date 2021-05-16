Мошенники задействовали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

После 15 мая несогласные не будут отключены сразу же — доступ к функциям они утратят постепенно. Сначала их отключат от списка чатов, связаться с кем-либо они смогут, только если другой пользователь напишет или позвонит первым. Затем и эта возможность пропадет. Скорость отключения будет варьироваться от клиента к клиенту. При этом удалять чьи-либо учетные записи WhatsApp не планирует.