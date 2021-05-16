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Мошенники задействовали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Ведомости

Мошенники на фоне вступления в силу изменений в политике конфиденциальности WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера «письма счастья» о том, что приложение станет якобы платным, если не будут выполнены требования злоумышленников, сообщили «РИА Новости».

В рассылаемых мошенниками письмах требуют переслать это сообщение 10 контактам, чтобы доказать активность аккаунта, оставив его бесплатным. Стоимость одного СМС — 0,01 евро, письма получают преимущественно пожилые граждане.

Обновление политики конфиденциальности WhatsApp было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили там.

После 15 мая несогласные не будут отключены сразу же — доступ к функциям они утратят постепенно. Сначала их отключат от списка чатов, связаться с кем-либо они смогут, только если другой пользователь напишет или позвонит первым. Затем и эта возможность пропадет. Скорость отключения будет варьироваться от клиента к клиенту. При этом удалять чьи-либо учетные записи WhatsApp не планирует.

Ранее по теме: Хинштейн оценил возможность отключения WhatsApp в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных