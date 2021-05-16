Мошенники задействовали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Мошенники на фоне вступления в силу изменений в политике конфиденциальности WhatsApp начали рассылать пользователям мессенджера «письма счастья» о том, что приложение станет якобы платным, если не будут выполнены требования злоумышленников, сообщили «РИА Новости».
В рассылаемых мошенниками письмах требуют переслать это сообщение 10 контактам, чтобы доказать активность аккаунта, оставив его бесплатным. Стоимость одного СМС — 0,01 евро, письма получают преимущественно пожилые граждане.
Обновление политики конфиденциальности WhatsApp было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили там.
После 15 мая несогласные не будут отключены сразу же — доступ к функциям они утратят постепенно. Сначала их отключат от списка чатов, связаться с кем-либо они смогут, только если другой пользователь напишет или позвонит первым. Затем и эта возможность пропадет. Скорость отключения будет варьироваться от клиента к клиенту. При этом удалять чьи-либо учетные записи WhatsApp не планирует.