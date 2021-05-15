Хинштейн оценил возможность отключения WhatsApp в России
Отключение популярного мессенджера WhatsApp в России технически возможно, однако это остается «вопросом широкого обсуждения», заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в комментарии «РИА Новости».
«Технически, думаю, что сделать это возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения», — сказал он.
В беседе с агентством депутат также рассказал, что изменения в новой политике конфиденциальности мессенджера противоречат российскому законодательству, так-как личные данные россиян не могут передавать третьим лицам без их согласия.
«Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка», — добавил он.
Обновление политики конфиденциальности WhatsApp было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили там.
После 15 мая несогласные не будут отключены сразу же — доступ к функциям они утратят постепенно. Сначала их отключат от списка чатов, связаться с кем-либо они смогут, только если другой пользователь напишет или позвонит первым. Затем и эта возможность пропадет.
Скорость отключения будет варьироваться от клиента к клиенту. При этом удалять чьи-либо учетные записи WhatsApp не планирует.