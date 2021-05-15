Хинштейн оценил возможность отключения WhatsApp в России

Обновление политики конфиденциальности WhatsApp было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили там.