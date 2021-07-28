Apple получила рекордную квартальную выручку

Продажи iPhone по всему миру выросли на 49,8% — до $39,57 млрд. Выручка от продажи Mac выросла на 17,7% — до $8,24 млрд. Продажи от iPad принесли доход компании до $7,37 млрд, это на 12% больше выручки за аналогичный квартал 2020 г. Выручка от цифровых услуг компании выросла на 33% — до $17,5 млрд.