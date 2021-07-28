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Apple получила рекордную квартальную выручку

Ведомости

Выручка Apple Inc. в III квартале 2021 финансового года (апрель-июнь) выросла на 36% в годовом выражении — до $81,4 млрд, говорится в отчете компании. Этот результат стал рекордным для компании. 

Чистая прибыль Apple за отчетный период выросла почти вдвое в годовом выражении: с $11,3 млрд в III квартале 2020 финансового года — до $21,7 млрд. 

Больше всего выросли продажи компании в Китае, Гонконге и Тайване (+58%) — до $14,8 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33% — $35,9 млрд, в Европе — на 34% до $18,9 млрд, в Японии — на 30% до $6,5 млрд. 

Продажи iPhone по всему миру выросли на 49,8% — до $39,57 млрд. Выручка от продажи Mac выросла на 17,7% —  до $8,24 млрд. Продажи от iPad принесли доход компании до $7,37 млрд, это на 12% больше выручки за аналогичный квартал 2020 г. Выручка от цифровых услуг компании выросла на 33% — до $17,5 млрд. 

С начала текущего года капитализация Apple выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Прибыль на одну акцию компании выросла вдвое — до $1,30, отметили в Apple. 

На фоне показателей отчетности, совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,22 за обыкновенную акцию компании. Дивиденды подлежат выплате 12 августа 2021 г. акционерам, зарегистрированным на момент закрытия торговой сессии на бирже Nasdaq 9 августа 2021 г.

«Мы сгенерировали операционный денежный поток в размере 21 миллиарда долларов, вернули нашим акционерам почти 29 миллиардов долларов в течение квартала и продолжали делать значительные инвестиции в наш бизнес для поддержки наших долгосрочных планов роста», — приводятся в сообщении компании слова главного финансового директора Apple Луки Маэстри. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных