ЕКА рассказало о проблемах с российским космическим модулем «Наука»
На российском многоцелевой лабораторном модуле «Наука» при полете к Международной космической станции (МКС) возник ряд проблем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).
Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля. После раскрытия солнечных батарей и антенн «Науки», по данным ЕКА, российский Центр управления полетами (ЦУП) проинформировал о потере телеметрии с модуля.
«Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты», — говорится в сообщении.
На протяжении всей недели специалисты проводили критические испытания двигательной установки и проводили коррекцию орбиты модуля.
«Неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы», — добавили в ЕКА.
Стыковка «Науки» с МКС планируется в четверг в 16.25 мск.
Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.