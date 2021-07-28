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ЕКА рассказало о проблемах с российским космическим модулем «Наука»

Ведомости

На российском многоцелевой лабораторном модуле «Наука» при полете к Международной космической станции (МКС) возник ряд проблем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля. После раскрытия солнечных батарей и антенн «Науки», по данным ЕКА, российский Центр управления полетами (ЦУП) проинформировал о потере телеметрии с модуля.

«Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты», — говорится в сообщении.

На протяжении всей недели специалисты проводили критические испытания двигательной установки и проводили коррекцию орбиты модуля.

«Неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы», — добавили в ЕКА.

Стыковка «Науки» с МКС планируется в четверг в 16.25 мск.

Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных