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В московском метро начали тестировать систему оплаты с распознаванием лиц

Ведомости

На Филевской линии Московского метро запускают тестирование оплаты проезда с помощью технологии Face Pay, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование — пока для 1000 человек», — говорится в сообщении.

Впоследствии тестирование расширится на все линии метро, увеличится и число участников теста. До конца этого года сервис будет доступен на всех станциях, подчеркнули в департаменте.

«Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии», — добавили в дептрансе.

О запуске Face Pay мэрия объявила осенью 2020 г. В мае этого года заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. Он рассказал, что пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система «узнает» его, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и пассажир проходит через турникет. Систему могут запустить также и на кассах в метро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных