В московском метро начали тестировать систему оплаты с распознаванием лиц

О запуске Face Pay мэрия объявила осенью 2020 г. В мае этого года заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. Он рассказал, что пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система «узнает» его, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и пассажир проходит через турникет. Систему могут запустить также и на кассах в метро.