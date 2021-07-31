В московском метро начали тестировать систему оплаты с распознаванием лиц
На Филевской линии Московского метро запускают тестирование оплаты проезда с помощью технологии Face Pay, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
«На Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование — пока для 1000 человек», — говорится в сообщении.
Впоследствии тестирование расширится на все линии метро, увеличится и число участников теста. До конца этого года сервис будет доступен на всех станциях, подчеркнули в департаменте.
«Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии», — добавили в дептрансе.
О запуске Face Pay мэрия объявила осенью 2020 г. В мае этого года заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что технология несколько месяцев тестируется на отдельных станциях метро. Он рассказал, что пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система «узнает» его, за полторы секунды списывает деньги с банковской карты, и пассажир проходит через турникет. Систему могут запустить также и на кассах в метро.