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Россия предложила Тунису помощь в подготовке первой женщины-космонавта

Ведомости

Россия предложила Тунису помощь в подготовке первого в истории страны космонавта к полету в космос. Такую возможность на встрече в Москве обсудили представители «Роскосмоса» и тунисской компании Telnet Holding.

«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Во встрече, в частности, приняли участие глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин  и гендиректор тунисской компании Telnet Holding Мухаммед Фриха, а также посол Туниса в России Тарак бен Салем.

В конце июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал из-за ухудшения технического состояния Международной космической станции (МКС), которая работает на орбите уже 22 года, приступить к разработке новой орбитальной станции. Предполагается, что пристыковавшийся к МКС в июле модуль «Наука» вместе с Научно-энергетическим модулем (НЭМ) станут основой для первой за 20 лет российской орбитальной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.

Ранее по теме: Рогозин объявил о старте строительства российской орбитальной станции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных