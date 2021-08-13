Россия предложила Тунису помощь в подготовке первой женщины-космонавта

В конце июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал из-за ухудшения технического состояния Международной космической станции (МКС), которая работает на орбите уже 22 года, приступить к разработке новой орбитальной станции. Предполагается, что пристыковавшийся к МКС в июле модуль «Наука» вместе с Научно-энергетическим модулем (НЭМ) станут основой для первой за 20 лет российской орбитальной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.