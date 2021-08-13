Россия предложила Тунису помощь в подготовке первой женщины-космонавта
Россия предложила Тунису помощь в подготовке первого в истории страны космонавта к полету в космос. Такую возможность на встрече в Москве обсудили представители «Роскосмоса» и тунисской компании Telnet Holding.
«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Во встрече, в частности, приняли участие глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин и гендиректор тунисской компании Telnet Holding Мухаммед Фриха, а также посол Туниса в России Тарак бен Салем.
В конце июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал из-за ухудшения технического состояния Международной космической станции (МКС), которая работает на орбите уже 22 года, приступить к разработке новой орбитальной станции. Предполагается, что пристыковавшийся к МКС в июле модуль «Наука» вместе с Научно-энергетическим модулем (НЭМ) станут основой для первой за 20 лет российской орбитальной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.