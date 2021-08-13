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В NASA исключили причастность своих астронавтов к отверстию в «Союзе»

Ведомости

Американские астронавты не причастны к появлению отверстия в бытовом отсеке пристыкованного к МКС «Союз МС-09» в 2018 г. Об этом заявила помощник главы NASA по пилотируемым полетам Кэти Лидерс, комментируя публикацию ТАСС, в которой со ссылкой на источник сообщается о вероятном просверливании отверстия в корабле астронавтом Сериной Ауньон-Чанселлор.

«Члены экипажа от NASA выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», — сказала Лидерс.

Накануне ТАСС опубликовал анонимное интервью с неназванным топ-менеджером «Роскосмоса», в котором собеседник агентства заявил, что Ауньон-Чанселлор, будучи единственной женщиной в экипаже, пережила «острый психологический кризис». Источник издания пояснил, что, желая ускорить свое возвращение на Землю в связи с внештатной ситуацией, американка просверлила отверстие, которое угрожало разгерметизацией станции.

В качестве одного из подтверждений своей версии собеседник агентства указал, что астронавты NASA отказались пройти тест на «детекторе лжи». По словам источника, отверстие было просверлено в условиях невесомости.

Утечку воздуха на Международной космической станции (МКС) экипаж обнаружил в ночь на 30 августа 2018 г. Ее причиной оказалось отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению экипажа на Землю. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» исключила версию повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака.

Ранее по теме: СМИ узнали подробности инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-09»

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных