В NASA исключили причастность своих астронавтов к отверстию в «Союзе»

Американские астронавты не причастны к появлению отверстия в бытовом отсеке пристыкованного к МКС «Союз МС-09» в 2018 г. Об этом заявила помощник главы NASA по пилотируемым полетам Кэти Лидерс, комментируя публикацию ТАСС, в которой со ссылкой на источник сообщается о вероятном просверливании отверстия в корабле астронавтом Сериной Ауньон-Чанселлор.