«Дочка» АФК «Системы» купила производителя микроспутников

«Мировой рынок нано- и микроспутников в ближайшие несколько лет будет расти быстрыми темпами. Спрос на сервисы и услуги на основе спутниковых данных будет только расти, причем в большей степени у коммерческих компаний. Мы планируем, что приобретение "Спутникс" позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Sitronics Group, управляющего партнера АФК «Система» Алексея Каткова.