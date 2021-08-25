«Дочка» АФК «Системы» купила производителя микроспутников
Дочерняя структура АФК «Системы» Владимира Евтушенкова — Sitronics Group — приобрела 76,01% частной российской космической компании «Спутникс», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. «Спутникс» является резидентом «Сколково», она производит нано и микро-спутники, космические компоненты и технологии.
С помощью сделки «дочка» «Системы» планирует выйти на международный рынок малых космических аппаратов и «занять значительную долю российского рынка». Также Sitronics Group планирует предоставлять и развивать цифровые сервисы на основе данных с низкоорбитальных спутников «для широкого круга заказчиков», отмечается в сообщении «Системы». Параметры сделки не раскрываются.
«Мировой рынок нано- и микроспутников в ближайшие несколько лет будет расти быстрыми темпами. Спрос на сервисы и услуги на основе спутниковых данных будет только расти, причем в большей степени у коммерческих компаний. Мы планируем, что приобретение "Спутникс" позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Sitronics Group, управляющего партнера АФК «Система» Алексея Каткова.
По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, сделка позволит разработать и внедрять севрисы геоаналитики и космического мониторинга для решения, например, государственных задач контроля изменения климата: раннего выявления лесных пожаров, незаконных вырубок леса и оценки уровня загрязнения атмосферы, а также мониторинга сельхозтерриторий.
«Спутникс» была создана в 2011 г. на основе отдела спутниковых технологий компании ИТЦ «СКАНЭКС». Этот отдел с 2009 г. разрабатывал системы ориентации и стабилизации микроспутника «Чибис-М» по заказу Института космических исследований РАН. В 2013 г. компания «Спутникс» получила лицензию Федерального космического агентства на осуществление космической деятельности. Помимо этого, «Спутникс» занимается разработкой решений учебных аэрокосмических лабораторий и аэрокосмического образования для школ и университетов.
Последний запуск космических аппаратов, созданных на базе спутниковой платформы «Спутникс», произошел 22 марта текущего года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Один из спутников предназначен для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). На нем установлена профессиональная камера-телескоп НПО «Лептон» с разрешающей способностью нескольких метров на пиксель.
Sitronics Group была основана в 1997 г. в Зеленограде как ОАО «Концерн "Научный центр"». На потребительском рынке под брендом Sitronics концерн производил бытовую электронику. В настоящее время Sitronics Group занимается разработкой и реализацией комплексных стратегий цифрового развития для государства и бизнеса. Среди разработок компании — аппаратно-программный комплекс «Умный город», интеллектуальные транспортные и энергосистемы, электрозарядные станции. Партнерами Sitronics Group являются Минцфиры, мэрия Москвы, МТС, МГТС, «Ростелеком» и др. Выручка за 2019 г. составила 9,6 млрд руб.