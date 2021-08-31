Bloomberg сообщил о планах Apple добавить в iPhone спутниковую связь
Apple может добавить в Iphone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, компания разрабатывает для будущих версий iPhone как минимум две аварийные функции, которые будут работать через спутниковые сети.
Одна из них получила название «Экстренное сообщение через спутник». Предполагается, что iPhone сможет отправлять сообщения экстренным службам и контактам через спутниковую сеть при отсутствии сигнала сотовой связи. Эта функция будет интегрирована в приложение «Сообщения» — наряду со стандартными SMS и iMessage. При этом эти сообщения будут отображаться на сером фоне вместо зеленого или синего.
Вторая функция станет инструментом для оповещения с помощью спутниковой сети о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и кораблекрушения. Система сможет запрашивать, требуется ли помощь спасателей или поисковых отрядов, замечал ли пользователь чье-либо подозрительное поведение перед происшествием и использовалось ли оружие, а также ранен ли автор сообщения.
О работе Apple над технологией спутниковой связи Bloomberg писал еще в декабре 2019 г. Источники агентства говорили, что компания изучает эту концепцию как минимум с 2017 г. Слухи о том, что iPhone 13 будет иметь спутниковые возможности, стали распространяться после того, как на этой неделе аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone будут работать со спутниковой сетью Globalstar. Об этом писал портал 9to5mac.