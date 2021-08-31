Bloomberg сообщил о планах Apple добавить в iPhone спутниковую связь

О работе Apple над технологией спутниковой связи Bloomberg писал еще в декабре 2019 г. Источники агентства говорили, что компания изучает эту концепцию как минимум с 2017 г. Слухи о том, что iPhone 13 будет иметь спутниковые возможности, стали распространяться после того, как на этой неделе аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone будут работать со спутниковой сетью Globalstar. Об этом писал портал 9to5mac.