Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

«Яндекс» назвал источник крупнейшей в истории рунета DDoS-атаки

Ведомости

Источник крупнейшей в истории российского сегмента интернета DDoS-атаки — новый ботнет Mēris («чума» по-латышски). Об этом сообщается в блоге «Яндекса» на портале «Хабр».

«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Мы выбрали [для этого ботнета имя] Mēris – по-латышски «чума», — сообщили в компании. Там отметили, что собрали данные о 56 000 атакующих устройств, однако предполагают, что «истинное количество значительно больше – вероятно, более 200 000 устройств».

«Полная сила ботнета не видна из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность. Более того, устройства в ботнете являются высокопроизводительными, а не типичными девайсами «интернета вещей», подключенными к сети Wi-Fi. С наибольшей вероятностью ботнет состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, – в основном сетевых устройств», — считают в «Яндексе». Там отметили, что зафиксировали признаки начинающейся атаки в июне этого года, и подтвердили, что заражены были устройства производства латвийской компании Mikrotik. Они были использованы для создания ботнета.

«На момент публикации этой статьи мы не знаем точно, какие именно уязвимости приводят к тому, что устройства Mikrotik подвергаются настолько крупномасштабному захвату», — добавили в «Яндексе». В компании заметили, что пользователи устройств Mikrotik с 2017 г. замечали попытки взлома на старых версиях латвийской операционной системы RouterOS, однако данные «Яндекса» и Qrator Labs указывают, что в этот раз были использованы более современные версии.

«В ботнете мы видим множество версий RouterOS последних трех лет – вплоть до последней стабильной. Наибольшая доля приходится на предпоследнюю версию. Ботнет продолжает расти», — сообщили в «Яндексе».

Ботнет — сеть компьютеров, зараженная вредоносными программами. Она позволяет контролировать тысячи компьютеров и таким образом управлять ими удаленно. Их используют для осуществления DDoS-атак и распространения спама.

О том, что «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке, источник «Ведомостей» сообщил 7 сентября. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».

Ранее по теме: «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных