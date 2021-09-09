«Яндекс» назвал источник крупнейшей в истории рунета DDoS-атаки

«Полная сила ботнета не видна из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность. Более того, устройства в ботнете являются высокопроизводительными, а не типичными девайсами «интернета вещей», подключенными к сети Wi-Fi. С наибольшей вероятностью ботнет состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, – в основном сетевых устройств», — считают в «Яндексе». Там отметили, что зафиксировали признаки начинающейся атаки в июне этого года, и подтвердили, что заражены были устройства производства латвийской компании Mikrotik. Они были использованы для создания ботнета.