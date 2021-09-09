«Яндекс» назвал источник крупнейшей в истории рунета DDoS-атаки
Источник крупнейшей в истории российского сегмента интернета DDoS-атаки — новый ботнет Mēris («чума» по-латышски). Об этом сообщается в блоге «Яндекса» на портале «Хабр».
«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Мы выбрали [для этого ботнета имя] Mēris – по-латышски «чума», — сообщили в компании. Там отметили, что собрали данные о 56 000 атакующих устройств, однако предполагают, что «истинное количество значительно больше – вероятно, более 200 000 устройств».
«Полная сила ботнета не видна из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность. Более того, устройства в ботнете являются высокопроизводительными, а не типичными девайсами «интернета вещей», подключенными к сети Wi-Fi. С наибольшей вероятностью ботнет состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, – в основном сетевых устройств», — считают в «Яндексе». Там отметили, что зафиксировали признаки начинающейся атаки в июне этого года, и подтвердили, что заражены были устройства производства латвийской компании Mikrotik. Они были использованы для создания ботнета.
«На момент публикации этой статьи мы не знаем точно, какие именно уязвимости приводят к тому, что устройства Mikrotik подвергаются настолько крупномасштабному захвату», — добавили в «Яндексе». В компании заметили, что пользователи устройств Mikrotik с 2017 г. замечали попытки взлома на старых версиях латвийской операционной системы RouterOS, однако данные «Яндекса» и Qrator Labs указывают, что в этот раз были использованы более современные версии.
«В ботнете мы видим множество версий RouterOS последних трех лет – вплоть до последней стабильной. Наибольшая доля приходится на предпоследнюю версию. Ботнет продолжает расти», — сообщили в «Яндексе».
Ботнет — сеть компьютеров, зараженная вредоносными программами. Она позволяет контролировать тысячи компьютеров и таким образом управлять ими удаленно. Их используют для осуществления DDoS-атак и распространения спама.
О том, что «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке, источник «Ведомостей» сообщил 7 сентября. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».