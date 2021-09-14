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Стив Возняк заявил о создании частной космической компании

Ведомости

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer. Такую публикацию он разместил на своей странице в Twitter.

«Создается частная космическая компания, отличная от других», — написал сооснователь Apple.

В описании к видеоролику о Privateer в YouTube отмечается, что компания основана Возняком вместе с основателем Ripcord Алексом Филдингом. Информацию о будущих планах компании представят на конференции AMOS Tech 2021 позднее в сентябре этого года.

11 июля 2021 г. состоялся первый полет в космос основателя Virgin Galactic — американского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с бизнесменом на борту стартовал с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико, сам полет представлял собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут.

20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.

Ранее по теме: Как самый богатый человек планеты Джефф Безос полетел в космос. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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