Стив Возняк заявил о создании частной космической компании
Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer. Такую публикацию он разместил на своей странице в Twitter.
«Создается частная космическая компания, отличная от других», — написал сооснователь Apple.
В описании к видеоролику о Privateer в YouTube отмечается, что компания основана Возняком вместе с основателем Ripcord Алексом Филдингом. Информацию о будущих планах компании представят на конференции AMOS Tech 2021 позднее в сентябре этого года.
11 июля 2021 г. состоялся первый полет в космос основателя Virgin Galactic — американского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с бизнесменом на борту стартовал с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико, сам полет представлял собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут.
20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.