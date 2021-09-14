Стив Возняк заявил о создании частной космической компании

11 июля 2021 г. состоялся первый полет в космос основателя Virgin Galactic — американского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo) с бизнесменом на борту стартовал с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико, сам полет представлял собой подъем до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета — 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут.