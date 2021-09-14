Суд в Москве оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей», — сказал собеседник агентства.