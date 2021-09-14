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Суд в Москве оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей

Ведомости

Мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Итоговая сумма штрафов, наложенных российскими судами на соцсеть составила 90 млн руб. 

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Суд также оштрафовал Twitter на 5 млн руб., отмечает агентство. Общая сумма штрафов, наложенных на Twitter составила 45 млн руб.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных