Суд в Москве оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей
Итоговая сумма штрафов, наложенных российскими судами на соцсеть составила 90 млн руб.
«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Суд также оштрафовал Twitter на 5 млн руб., отмечает агентство. Общая сумма штрафов, наложенных на Twitter составила 45 млн руб.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.