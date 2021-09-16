Роскомнадзор опроверг блокировку Google Docs в России
Сервис Google Docs, о блокировке которого сообщили ранее сайт мониторинга блокировок GlobalCheck и «Роскомсвобода», доступен на территории России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией», — заявили в Роскомнадзоре. Там рекомендовали перенаправить вопросы о недоступности Google Docs владельцам сервиса.
Ранее GlobalCheck и «Роскомсвобода» сообщили в соцсетях о блокировке сервиса после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) опубликовал в нем список кандидатов «Умного голосования». GlobalCheck сообщил, что Google Docs начали блокировать МТС, Мегафон и Ростелеком в некоторых регионах. «Роскомсвобода» сообщила о блокировке сервиса оператором Tele2 в Санкт-Петербурге.
9 сентября Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, в частности Apple, Google, Cloudflare и Cisco, письма с требованием прекратить «вмешательство в российские выборы» путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». 6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту. В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК.