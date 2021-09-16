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Роскомнадзор опроверг блокировку Google Docs в России

Ведомости

Сервис Google Docs, о блокировке которого сообщили ранее сайт мониторинга блокировок GlobalCheck и «Роскомсвобода», доступен на территории России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией», — заявили в Роскомнадзоре. Там рекомендовали перенаправить вопросы о недоступности Google Docs владельцам сервиса.

Ранее GlobalCheck и «Роскомсвобода» сообщили в соцсетях о блокировке сервиса после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) опубликовал в нем список кандидатов «Умного голосования». GlobalCheck сообщил, что Google Docs начали блокировать МТС, Мегафон и Ростелеком в некоторых регионах. «Роскомсвобода» сообщила о блокировке сервиса оператором Tele2 в Санкт-Петербурге.

9 сентября Роскомнадзор (РКН) и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, в частности Apple, Google, Cloudflare и Cisco, письма с требованием прекратить «вмешательство в российские выборы» путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». 6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту. В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК.

Ранее по теме: РКН потребовал от IT-компаний прекратить вмешательство в российские выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных