Роскомнадзор опроверг блокировку Google Docs в России

Ранее GlobalCheck и «Роскомсвобода» сообщили в соцсетях о блокировке сервиса после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) опубликовал в нем список кандидатов «Умного голосования». GlobalCheck сообщил, что Google Docs начали блокировать МТС, Мегафон и Ростелеком в некоторых регионах. «Роскомсвобода» сообщила о блокировке сервиса оператором Tele2 в Санкт-Петербурге.