Россияне купили рекордное число новых iPhone в первую неделю продаж
В отчете говорится, что ни одна из предыдущих моделей iPhone не достигала таких показателей. По словам директора по продуктам и аналитике oneFactor Максима Воеводского, в прошлом году за аналогичный период зафиксировали только 57 000 регистраций iPhone 12 разных видов.
Сейчас регистрации новых смартфонов от компании Apple составляют около 0,08% от числа всех смартфонов в России.
Около половины всех регистраций устройств приходится на iPhone 13 Pro, 33% получила модель iPhone 13 Pro Max, а у iPhone 13 mini — около 4000 устройств.
Чаще остальных айфоны покупают жители Московского региона (43% всех регистраций) и Санкт-Петербурга (10%).
Apple провела презентацию новых устройств 14 сентября. В частности, компания представила iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Официальная стоимость этих устройств в России составила от 79 990 руб., от 69 990 руб., от 99 990 руб. и от 109 990 руб. соответственно. В продажу устройства поступили 24 сентября.
На следующий день после презентации Apple сняла с продажи три модели смартфонов — iPhone 12 Pro и Pro Max, а также iPhone Xr.