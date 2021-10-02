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Россияне купили рекордное число новых iPhone в первую неделю продаж

Ведомости

Первая неделя продаж iPhone 13 показала рекорд в России —  в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 000 iPhone 13 разных модификаций. Об этом говорится в отчете разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor, передает РБК

В отчете говорится, что ни одна из предыдущих моделей iPhone не достигала таких показателей. По словам директора по продуктам и аналитике oneFactor Максима Воеводского, в прошлом году за аналогичный период зафиксировали только 57 000 регистраций iPhone 12 разных видов.

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Сейчас регистрации новых смартфонов от компании Apple составляют около 0,08% от числа всех смартфонов в России. 

Около половины всех регистраций устройств приходится на iPhone 13 Pro, 33% получила модель iPhone 13 Pro Max, а у iPhone 13 mini — около 4000 устройств. 

Чаще остальных айфоны покупают жители Московского региона (43% всех регистраций) и Санкт-Петербурга (10%). 

Apple провела презентацию новых устройств 14 сентября. В частности, компания представила iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Официальная стоимость этих устройств в России составила от 79 990 руб., от 69 990 руб., от 99 990 руб. и от 109 990 руб. соответственно. В продажу устройства поступили 24 сентября.

На следующий день после презентации Apple сняла с продажи три модели смартфонов — iPhone 12 Pro и Pro Max, а также iPhone Xr.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных