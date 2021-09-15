Apple сняла с продажи три модели iPhone после презентации новых устройств
Apple после вчерашней презентации новых устройств сняла с продажи три модели смартфонов — iPhone 12 Pro и Pro Max, а также iPhone Xr, следует из информации на сайте компании.
При этом iPhone 12 и iPhone 12 mini по-прежнему доступны потребителям.
Вчера Apple провела презентацию новых устройств. В частности, компания представила iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Официальная стоимость этих устройств в России составит от 79 990 руб., от 69 990 руб., от 99 990 руб. и от 109 990 руб. соответственно. В продаже устройства появятся 24 сентября.
В прошлом году после презентации Apple сняла с продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. В 2019 г. компания поступила аналогичным образом с iPhone XS и XS Max.