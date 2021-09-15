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Apple сняла с продажи три модели iPhone после презентации новых устройств

Ведомости

Apple после вчерашней презентации новых устройств сняла с продажи три модели смартфонов — iPhone 12 Pro и Pro Max, а также iPhone Xr, следует из информации на сайте компании.

При этом iPhone 12 и iPhone 12 mini по-прежнему доступны потребителям.

Вчера Apple провела презентацию новых устройств. В частности, компания представила iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Официальная стоимость этих устройств в России составит от 79 990 руб., от 69 990 руб., от 99 990 руб. и от 109 990 руб. соответственно. В продаже устройства появятся 24 сентября.

В прошлом году после презентации Apple сняла с продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. В 2019 г. компания поступила аналогичным образом с iPhone XS и XS Max.

Ранее по теме: Главное о презентации Apple: новые iPhone, Apple Watch и iPad mini. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных