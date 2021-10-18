Apple представила новые наушники и ноутбуки

Apple утверждает, что новое поколение наушников и их чехол для зарядки MagSafe водонепроницаемы и могут выдержать как повышенное потоотделение во время тренировки, так и дождь. Также разработчики увеличили время работы AirPods на один час по сравнению с предыдущей моделью: непрерывно слушать музыку можно на протяжении 6 часов, разговаривать по телефону — 4 часа. При этом 5 минут зарядки обеспечивают примерно час использования.