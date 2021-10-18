Apple представила новые наушники и ноутбуки
Корпорация Apple провела презентацию, в ходе которой представила несколько новинок — наушники AirPods 3-го поколения, MacBook Pro и колонки HomePod, сообщается на сайте компании.
Новые наушники AirPods третьего поколения внешне напоминают AirPods Pro, но у них нет силиконовых насадок. Кроме того, они на 33% короче, чем AirPods 2-го поколения. Устройства оснащены датчиком силы для более легкого управления музыкой и звонками.
Apple утверждает, что новое поколение наушников и их чехол для зарядки MagSafe водонепроницаемы и могут выдержать как повышенное потоотделение во время тренировки, так и дождь. Также разработчики увеличили время работы AirPods на один час по сравнению с предыдущей моделью: непрерывно слушать музыку можно на протяжении 6 часов, разговаривать по телефону — 4 часа. При этом 5 минут зарядки обеспечивают примерно час использования.
Наконец, новые наушники оснащены пространственным звуком с динамическим отслеживанием головы. Таким образом, микрофоны автоматически отслеживают, что слышит человек, а затем регулируют низкие и средние частоты, подстраиваясь под форму уха.
Стоимость AirPods составит $179. Заказать их можно с сегодняшнего дня, в магазинах они появятся 26 октября.
Представленные Apple сегодня MacBook Pro оснащены новыми процессорами. Так, компания отказалась от чипа Intel, заменив их собственными разработками — M1 Pro и M1 Max. Диагональ одной из моделей составляет 16 дюймов, другой — 14 дюймов. Время работы первого из устройств достигает 21 часа, второго — 17 часов. Отмечается, что это самые высокие показатели среди всех ноутбуков Apple.
Кроме того, разработчики оснастили MacBook Pro камерой FaceTime HD 1080p. Ее расположили под «челку», как у последних iPhone. Кроме того, компания добавила в устройства больше портов — слот для SD-карты памяти, порт HDMI и разъем для зарядки MagSafe. При этом из новых ноутбуков убрали сенсорную панель Touch Bar, заменив ее соответствующими клавишами.
Стоимость нового MacBook Pro начинается от $1999. Самое дорогое из устройств обойдется в $3499. Заказать ноутбуки можно сейчас. В продажу они поступят 26 октября.
Наконец, Apple представила колонку HomePod mini в новых цветах — желтом, оранжевом и синем. При этом характеристики этих устройств не изменились. Устройства продаются по $99.