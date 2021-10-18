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Apple представила новые наушники и ноутбуки

Ведомости

Корпорация Apple провела презентацию, в ходе которой представила несколько новинок — наушники AirPods 3-го поколения, MacBook Pro и колонки HomePod, сообщается на сайте компании.

AirPods

Новые наушники AirPods третьего поколения внешне напоминают AirPods Pro, но у них нет силиконовых насадок. Кроме того, они на 33% короче, чем AirPods 2-го поколения. Устройства оснащены датчиком силы для более легкого управления музыкой и звонками.

Apple утверждает, что новое поколение наушников и их чехол для зарядки MagSafe водонепроницаемы и могут выдержать как повышенное потоотделение во время тренировки, так и дождь. Также разработчики увеличили время работы AirPods на один час по сравнению с предыдущей моделью: непрерывно слушать музыку можно на протяжении 6 часов, разговаривать по телефону — 4 часа. При этом 5 минут зарядки обеспечивают примерно час использования.

Наконец, новые наушники оснащены пространственным звуком с динамическим отслеживанием головы. Таким образом, микрофоны автоматически отслеживают, что слышит человек, а затем регулируют низкие и средние частоты, подстраиваясь под форму уха. 

Стоимость AirPods составит $179. Заказать их можно с сегодняшнего дня, в магазинах они появятся 26 октября.

MacBook Pro

Представленные Apple сегодня MacBook Pro оснащены новыми процессорами. Так, компания отказалась от чипа Intel, заменив их собственными разработками — M1 Pro и M1 Max. Диагональ одной из моделей составляет 16 дюймов, другой — 14 дюймов. Время работы первого из устройств достигает 21 часа, второго — 17 часов. Отмечается, что это самые высокие показатели среди всех ноутбуков Apple.

Кроме того, разработчики оснастили MacBook Pro камерой FaceTime HD 1080p. Ее расположили под «челку», как у последних iPhone. Кроме того, компания добавила в устройства больше портов — слот для SD-карты памяти, порт HDMI и разъем для зарядки MagSafe. При этом из новых ноутбуков убрали сенсорную панель Touch Bar, заменив ее соответствующими клавишами.

Стоимость нового MacBook Pro начинается от $1999. Самое дорогое из устройств обойдется в $3499. Заказать ноутбуки можно сейчас. В продажу они поступят 26 октября. 

HomePod mini

Наконец, Apple представила колонку HomePod mini в новых цветах — желтом, оранжевом и синем. При этом характеристики этих устройств не изменились. Устройства продаются по $99. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных