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ФССП планирует потратить на цифровую трансформацию 11,5 млрд рублей

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует до 2023 года направить 11,5 млрд руб. на цифровую трансформацию своей работы, в том числе использование искусственный интеллект для поиска должников и сбора информации о них, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на программу цифровой трансформации ФССП, опубликованной на портале ФГИС КИ. 

Согласно программе, ФССП планирует запустить чат-бот для взаимодействия с людьми в 2022 г. В 2023 г. ведомство хочет ускорить заполнение своих баз данных с помощью мобильных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Приставы смогут быстро находить должников и строить маршрут до них с помощью Федеральной информационной адресной системы. 

В 2021 г. будет направлено 365 млн руб. на покупку видеокамер, планшетов и регистраторов, с которыми работают приставы. В 2022 г. будет выделено 380,5 млн руб. на разработку мобильных АРМ. Цифровизация должна помощь ускорить процессы и разгрузить сотрудников: до 90% судебных ограничений должны сниматься через час после погашения задолженности, 80% резолюций в 2023 г. должны составляться автоматически, личный прием граждан будет занимать не более десяти минут на человека. В пресс-службе ФССП не ответили на запрос издания. 

В обязанности ФССП входит содействие взыскателям при получении денег, имущества или ценных бумаг от должников и контроль своевременной выплаты штрафов. По данным службы, в 2020 г. приставы взыскали с автомобилистов неоплаченные штрафы ГИБДД на 14,5 млрд руб. Каждый месяц в России возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов, 75% из них удается получить. 

По мнению экспертов, цифровизация ФССП освободит сотрудников от рутинных задач и снизит риск ошибок, но пока рано полностью доверять решения о взыскании долгов технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных