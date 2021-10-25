ФССП планирует потратить на цифровую трансформацию 11,5 млрд рублей

В 2021 г. будет направлено 365 млн руб. на покупку видеокамер, планшетов и регистраторов, с которыми работают приставы. В 2022 г. будет выделено 380,5 млн руб. на разработку мобильных АРМ. Цифровизация должна помощь ускорить процессы и разгрузить сотрудников: до 90% судебных ограничений должны сниматься через час после погашения задолженности, 80% резолюций в 2023 г. должны составляться автоматически, личный прием граждан будет занимать не более десяти минут на человека. В пресс-службе ФССП не ответили на запрос издания.