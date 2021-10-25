ФССП планирует потратить на цифровую трансформацию 11,5 млрд рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует до 2023 года направить 11,5 млрд руб. на цифровую трансформацию своей работы, в том числе использование искусственный интеллект для поиска должников и сбора информации о них, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на программу цифровой трансформации ФССП, опубликованной на портале ФГИС КИ.
Согласно программе, ФССП планирует запустить чат-бот для взаимодействия с людьми в 2022 г. В 2023 г. ведомство хочет ускорить заполнение своих баз данных с помощью мобильных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Приставы смогут быстро находить должников и строить маршрут до них с помощью Федеральной информационной адресной системы.
В 2021 г. будет направлено 365 млн руб. на покупку видеокамер, планшетов и регистраторов, с которыми работают приставы. В 2022 г. будет выделено 380,5 млн руб. на разработку мобильных АРМ. Цифровизация должна помощь ускорить процессы и разгрузить сотрудников: до 90% судебных ограничений должны сниматься через час после погашения задолженности, 80% резолюций в 2023 г. должны составляться автоматически, личный прием граждан будет занимать не более десяти минут на человека. В пресс-службе ФССП не ответили на запрос издания.
В обязанности ФССП входит содействие взыскателям при получении денег, имущества или ценных бумаг от должников и контроль своевременной выплаты штрафов. По данным службы, в 2020 г. приставы взыскали с автомобилистов неоплаченные штрафы ГИБДД на 14,5 млрд руб. Каждый месяц в России возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов, 75% из них удается получить.
По мнению экспертов, цифровизация ФССП освободит сотрудников от рутинных задач и снизит риск ошибок, но пока рано полностью доверять решения о взыскании долгов технологиям.