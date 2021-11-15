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NASA отложило высадку астронавтов на Луну на несколько лет

Ведомости

Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила о необходимости перенести дату высадки астронавтов на Луну. Об этом говорится в докладе инспекции NASA. 

«Учитывая время, которое потребуется на разработку и прохождение испытаний в полном объеме HLS и новых скафандров, мы считаем, что миссия по высадке астронавтов на Луну, которая, согласно графику NASA, намечена на конец 2024 г., будет перенесена на несколько лет», — говорится в докладе инспекции.

Согласно прошлому графику NASA, первый беспилотный полет по программе Artemis («Артемида», новая лунная программа США) должен был состояться в 2021 г. Второй полет с экипажем планируется в 2023 г., а третья миссия, намеченная на 2024 г., предполагала высадку человека на Луну.

 Даты программы «Артемида» (Artemis) также были сдвинуты, говорится в докладе.

«Теперь, когда составляющие миссии "Артемида-1" интегрируются и тестируются в космическом центре имени Кеннеди, по нашим оценкам, NASA будет готово к ее запуску к лету 2022 г., а не к ноябрю 2021 г., как ранее планировалось», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале исполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик заявил, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 г. «больше не выглядит реалистичной» из-за недостаточного финансирования.

У NASA нет информации о точной стоимости осуществления программы, подчеркивается в сегодняшнем докладе, однако управление намерено потратить на нее около $93 млрд до 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных