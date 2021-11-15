NASA отложило высадку астронавтов на Луну на несколько лет

«Учитывая время, которое потребуется на разработку и прохождение испытаний в полном объеме HLS и новых скафандров, мы считаем, что миссия по высадке астронавтов на Луну, которая, согласно графику NASA, намечена на конец 2024 г., будет перенесена на несколько лет», — говорится в докладе инспекции.