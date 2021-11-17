Аналитики зафиксировали снижение скорости мобильного интернета впервые за 10 лет

По его словам, снижение скорости произошло из-за того, что развитие и модернизация сетей не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки. За последние два года объем трафика в стране вырос на 110%, отметил Кусков. «Хотя операторы модернизировали сети, добавляя новые базовые станции, роста скоростей не будет вплоть до внедрения стандарта 5G», — считает он.