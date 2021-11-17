Аналитики зафиксировали снижение скорости мобильного интернета впервые за 10 лет
Средняя скорость мобильных сетей в ноябре составила 21,7 Мб/сек, в то время как годом ранее она была на уровне 24,3 Мб/сек, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily. Снижение средней скорости мобильного интернета произошло впервые за десять лет — с момента, когда начали активно развертывать сети четвертого поколения (4G), пояснил изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
По его словам, снижение скорости произошло из-за того, что развитие и модернизация сетей не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки. За последние два года объем трафика в стране вырос на 110%, отметил Кусков. «Хотя операторы модернизировали сети, добавляя новые базовые станции, роста скоростей не будет вплоть до внедрения стандарта 5G», — считает он.
Представитель «Мегафона» согласен с экспертом. По его словам, несмотря на то что операторы увеличивают емкость действующих сетей, нарастающая нагрузка на них может спровоцировать ухудшение пользовательского опыта абонентов.
«Поддержать высокое качество сервисов могут только сети 5G при использовании диапазона 3,4–3,8 ГГц, который оптимален с точки зрения покрытия, проникающей способности и капитальных затрат на строительство», - сказал представитель Tele2.
В «Вымпелкоме» полагают, что в «перспективе двух-трех лет проблему роста трафика и скорости мобильного интернета можно будет решить только с помощью выделения операторам нового частотного ресурса». В МТС отказались от комментариев.
Диапазон частот 3,4–3,8 ГГц в России занят военными, для развертывания 5G операторам предлагается использовать частоты 4,8–4,99 ГГц, строительство сети в которых дороже. Развертывание сетей в этом диапазоне будет дороже минимум на треть, а значит, и срок их окупаемости будет более длительным, говорили «Ведомостям» участники рынка.