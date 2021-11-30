В России выявили сканеры QR-кодов, крадущие данные приложений банков

На Россию, США, Великобританию и другие страны нацелены приложения группы Anatsa, которые были установлены 200 000 раз. Сканер QR-кодов издателя Qrbarbode LDC из этой группы был скачен более 50 000 раз. Специалисты отметили, что приложения работают в точности с описанием, на их страницах много положительных отзывов.