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В России выявили сканеры QR-кодов, крадущие данные приложений банков

Ведомости

Эксперты компании по обеспечению кибербезопасности Threatfactor обнаружили 12 приложений для Android, которые могут обходить защитные механизмы «Play Маркета» и красть данные банковских приложений, сообщил «Коммерсантъ».

Такие приложения загружают вредоносный контент только в определенных регионах, в том числе в России. Они маскируются под сканеры документов и QR-кодов. По данным издания, мошеннические приложения отслеживают данные Сбербанка, Тинькофф-банка, «Уралсиба», Почта-банка и ОТП-банка. 

На Россию, США, Великобританию и другие страны нацелены приложения группы Anatsa, которые были установлены 200 000 раз. Сканер QR-кодов издателя Qrbarbode LDC из этой группы был скачен более 50 000 раз. Специалисты отметили, что приложения работают в точности с описанием, на их страницах много положительных отзывов. 

В компании рассказали, что после установки приложение определяет, стоит ли загружать вирус на телефон. Если да, то приложение просит пользователя скачать «обновление» и разрешить установку неизвестных приложений. Вместо обновления скачивается вредоносный код, который затем запрашивает полный доступ к телефону. В числе вредоносных приложений специалисты обнаружили программу для занятий фитнесом. Для загрузки вредоносного кода приложение сообщает, что «обновление» добавит новые тренировки и упражнения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных