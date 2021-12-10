«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фото

Таким образом можно выбрать одежду, предметы интерьера, мебель и прочее без написания запроса в строку поиска. Как уточнили в «Яндексе», сервис способен найти товар, занимающий как все изображение, так и его часть. Для этого нужно нажать кнопку «Товары на картинке».