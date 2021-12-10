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«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фото

Ведомости

«Яндекс» запустил сервис, который распознает товары на картинках и позволяет найти вызвавшую интерес вещь или похожую на нее в интернете, рассказали в пресс-службе компании.

Таким образом можно выбрать одежду, предметы интерьера, мебель и прочее без написания запроса в строку поиска. Как уточнили в «Яндексе», сервис способен найти товар, занимающий как все изображение, так и его часть. Для этого нужно нажать кнопку «Товары на картинке».

Сервис работает на основе технологии компьютерного зрения, пояснили в компании. С помощью нейронных сетей, обученных на множестве примеров, «Яндекс» определяет на фото отдельные объекты и распознает, что это. Аналогичная технология ранее стала применяться в «умной камере» в поисковике.

Руководитель «Яндекс Поиска» Максим Загребин рассказал, что сейчас пользователи все чаще выбирают товары с помощью картинок, потому что «в поиске их больше, чем в любом маркетплейсе». Так, запрос по картинкам позволяет увидеть свыше 60 млрд изображений, отметил он.

В апреле этого года «Яндекс» запустил в своем приложении «Яндекс» «умную камеру», которая помогает искать и распознавать предметы, а также переводить тексты. Технологию можно использовать и как сканер — для создания цифровой копии документа.

Ранее по теме: В приложении «Яндекса» появилась умная камера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных