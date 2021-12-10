«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фото
«Яндекс» запустил сервис, который распознает товары на картинках и позволяет найти вызвавшую интерес вещь или похожую на нее в интернете, рассказали в пресс-службе компании.
Таким образом можно выбрать одежду, предметы интерьера, мебель и прочее без написания запроса в строку поиска. Как уточнили в «Яндексе», сервис способен найти товар, занимающий как все изображение, так и его часть. Для этого нужно нажать кнопку «Товары на картинке».
Сервис работает на основе технологии компьютерного зрения, пояснили в компании. С помощью нейронных сетей, обученных на множестве примеров, «Яндекс» определяет на фото отдельные объекты и распознает, что это. Аналогичная технология ранее стала применяться в «умной камере» в поисковике.
Руководитель «Яндекс Поиска» Максим Загребин рассказал, что сейчас пользователи все чаще выбирают товары с помощью картинок, потому что «в поиске их больше, чем в любом маркетплейсе». Так, запрос по картинкам позволяет увидеть свыше 60 млрд изображений, отметил он.
В апреле этого года «Яндекс» запустил в своем приложении «Яндекс» «умную камеру», которая помогает искать и распознавать предметы, а также переводить тексты. Технологию можно использовать и как сканер — для создания цифровой копии документа.