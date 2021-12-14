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Whatsapp запустил возможность предварительного прослушивания голосовых сообщений

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Пользователи Whatsapp смогут предварительно прослушать свои голосовые сообщения перед отправкой, говорится на странице мессенджера в Twitter.

«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете прослушивать свои голосовые сообщения до того, как нажмете "отправить"» — сказано в публикации.

Ранее, в мае, Whatsapp ввел возможность быстрого прослушивания голосовых сообщений. Помимо стандартной скорости 1x, пользователям стали доступны 1.5x и 2x. Функция доступна в приложении мессенджера для iOS и Android.

9 декабря стало известно, что в Whatsapp появилась функция переводов в криптовалюте через цифровой кошелек Novi. Прислать токен можно, прикрепив его как вложение в диалоге. Комиссия за переводы не взимается.

Ранее по теме: Whatsapp начал тестировать функцию мгновенных криптовалютных переводов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных