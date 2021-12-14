Whatsapp запустил возможность предварительного прослушивания голосовых сообщений
Пользователи Whatsapp смогут предварительно прослушать свои голосовые сообщения перед отправкой, говорится на странице мессенджера в Twitter.
«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете прослушивать свои голосовые сообщения до того, как нажмете "отправить"» — сказано в публикации.
Ранее, в мае, Whatsapp ввел возможность быстрого прослушивания голосовых сообщений. Помимо стандартной скорости 1x, пользователям стали доступны 1.5x и 2x. Функция доступна в приложении мессенджера для iOS и Android.
9 декабря стало известно, что в Whatsapp появилась функция переводов в криптовалюте через цифровой кошелек Novi. Прислать токен можно, прикрепив его как вложение в диалоге. Комиссия за переводы не взимается.