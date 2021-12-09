Whatsapp начал тестировать функцию мгновенных криптовалютных переводов

Прислать токен можно таким же образом, как прикрепить вложение в диалоге. Для этого нужно выбрать нужный контакт, нажать на значок «плюса» (на iOS) или «скрепки» (на Android) и выбрать «платеж» (Payment) в появившемся меню. После этого нужно следовать инструкциям на экране, чтобы войти в свою учетную запись Novi или создать новую. На сайте электронного кошелька говорится, что за переводы не будет взиматься комиссия. Кроме того, на использование функции не будут действовать никакие лимиты и она не повлияет на сквозное шифрование звонков и сообщений, отметил Касриэль.