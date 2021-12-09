Whatsapp начал тестировать функцию мгновенных криптовалютных переводов
В мессенджере Whatsapp появилась функция, позволяющая пользователям совершать денежные переводы в криптовалюте через цифровой кошелек Novi. Об этом сообщил в Twitter глава Novi Стефан Касриэль.
Прислать токен можно таким же образом, как прикрепить вложение в диалоге. Для этого нужно выбрать нужный контакт, нажать на значок «плюса» (на iOS) или «скрепки» (на Android) и выбрать «платеж» (Payment) в появившемся меню. После этого нужно следовать инструкциям на экране, чтобы войти в свою учетную запись Novi или создать новую. На сайте электронного кошелька говорится, что за переводы не будет взиматься комиссия. Кроме того, на использование функции не будут действовать никакие лимиты и она не повлияет на сквозное шифрование звонков и сообщений, отметил Касриэль.
Пока функция будет действовать в тестовом режиме только для ограниченного количества пользователей в США; затем компания изучит отзывы и решит вопрос ее дальнейшего распространения. Пилотная версия сервиса доступна на английском и испанском языках.
Платежная платформа Novi — совместная разработка криптовалютной биржи Coinbase и корпорации Meta, которой принадлежит Whatsapp. Она позволяет производить мгновенные переводы с использованием собственного стейблкойна Pa Dollar, равного $1. Тестирование сервиса началось в октябре в США и Гватемале.