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Whatsapp начал тестировать функцию мгновенных криптовалютных переводов

Ведомости

В мессенджере Whatsapp появилась функция, позволяющая пользователям совершать денежные переводы в криптовалюте через цифровой кошелек Novi. Об этом сообщил в Twitter глава Novi Стефан Касриэль.

Прислать токен можно таким же образом, как прикрепить вложение в диалоге. Для этого нужно выбрать нужный контакт, нажать на значок «плюса» (на iOS) или «скрепки» (на Android) и выбрать «платеж» (Payment) в появившемся меню. После этого нужно следовать инструкциям на экране, чтобы войти в свою учетную запись Novi или создать новую. На сайте электронного кошелька говорится, что за переводы не будет взиматься комиссия. Кроме того, на использование функции не будут действовать никакие лимиты и она не повлияет на сквозное шифрование звонков и сообщений, отметил Касриэль.

Пока функция будет действовать в тестовом режиме только для ограниченного количества пользователей в США; затем компания изучит отзывы и решит вопрос ее дальнейшего распространения. Пилотная версия сервиса доступна на английском и испанском языках.

Платежная платформа Novi — совместная разработка криптовалютной биржи Coinbase и корпорации Meta, которой принадлежит Whatsapp. Она позволяет производить мгновенные переводы с использованием собственного стейблкойна Pa Dollar, равного $1. Тестирование сервиса началось в октябре в США и Гватемале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных