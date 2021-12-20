В Роскомнадзоре предложили использовать ИИ для мониторинга видеоигр

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичев заявил, что предложение НТЦ — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, которая сама проходит все уровни игры и дает отчет, в том числе с технической информацией. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев добавил, что выявлять противоречивый контент в видеоиграх с помощью комбинации из нескольких нейросетей возможно, но для каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную сеть, которая будет учиться ее проходить, а это может занять месяцы.