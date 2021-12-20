В Роскомнадзоре предложили использовать ИИ для мониторинга видеоигр
Научно-технический центр Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Роскомнадзора предложил использовать искусственный интеллект для защиты россиян, в первую очередь детей, от вредоносной информации с помощью мониторинга контента видеоигр, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.
В центре изданию рассказали, что с помощью ИИ в видеоиграх можно отслеживать детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков. Есть игры со своими глубокими и продуманными вселенными, на изучение которых понадобятся сотни или тысячи часов, что будет сложно для человека. ИИ можно использовать как рекомендательный сервис, а решение должен принимать эксперт на основании всей имеющейся информации.
В Роскомнадзоре заявили, что исследование ГРЧЦ актуально из-за активного внедрения искусственного интеллекта, однако алгоритмы должен контролировать человек, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод людей.
Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичев заявил, что предложение НТЦ — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, которая сама проходит все уровни игры и дает отчет, в том числе с технической информацией. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев добавил, что выявлять противоречивый контент в видеоиграх с помощью комбинации из нескольких нейросетей возможно, но для каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную сеть, которая будет учиться ее проходить, а это может занять месяцы.