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В Роскомнадзоре предложили использовать ИИ для мониторинга видеоигр

Ведомости

Научно-технический центр Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Роскомнадзора предложил использовать искусственный интеллект для защиты россиян, в первую очередь детей, от вредоносной информации с помощью мониторинга контента видеоигр, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

В центре изданию рассказали, что с помощью ИИ в видеоиграх можно отслеживать детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков. Есть игры со своими глубокими и продуманными вселенными, на изучение которых понадобятся сотни или тысячи часов, что будет сложно для человека. ИИ можно использовать как рекомендательный сервис, а решение должен принимать эксперт на основании всей имеющейся информации.

В Роскомнадзоре заявили, что исследование ГРЧЦ актуально из-за активного внедрения искусственного интеллекта, однако алгоритмы должен контролировать человек, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод людей.

Продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичев заявил, что предложение НТЦ — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, которая сама проходит все уровни игры и дает отчет, в том числе с технической информацией. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев добавил, что выявлять противоречивый контент в видеоиграх с помощью комбинации из нескольких нейросетей возможно, но для каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную сеть, которая будет учиться ее проходить, а это может занять месяцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных