«Алмаз-Антей» раскрыл параметры собственного гибридного электромобиля
Первый электромобиль производства «Алмаз-Антея» будет кроссовером длиной 4,5 м.
Электромобиль под названием E-NEVA сможет проехать на одном заряде 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с. Помимо этого, в E-NEVA установят мультимедийную систему с цифровой панелью, проекционный дисплей и 15-дюймовый сенсорный экран. Электромобиль произведут в разных комплектациях, в том числе с «гибридным» двигателем на газе или водороде.
О том, что оборонный концерн занимается разработкой собственного электромобиля, РБК сообщил в сентябре со ссылкой на источники. В пресс-службе «Алмаз-Антея» подтверждали работы над гибридным автомобилем, но не уточнили технических деталей и объема инвестиций в проект, отметив только, что это сугубо гражданская разработка, так как военные не используют газомоторное топливо.
В августе «Алмаз-Антей» представил прототип беспилотной электрической платформы на форуме «Армия 2021». Тогда же концерн сообщил, что работает и над прототипом полноценного электромобиля.
В связи с запланированным снижением объемов гособоронзаказа с 2017 г. президент России Владимир Путин в декабре 2016 г. поручил к 2025 г. довести долю гражданской продукции на оборонных предприятиях до 30% от общего производства, а к 2030 г. — до 50%. По состоянию на 2020 г. в среднем удалось добиться диверсификации на уровне 25%.