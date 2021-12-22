Газета
Технологии

«Алмаз-Антей» раскрыл параметры собственного гибридного электромобиля

Ведомости

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» подтвердил разработку собственного гибридного электромобиля, сообщил РБК со ссылкой на представителя предприятия. Дату выпуска и стоимость компания пока не раскрывает.

Первый электромобиль производства «Алмаз-Антея» будет кроссовером длиной 4,5 м.

Электромобиль под названием E-NEVA сможет проехать на одном заряде 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с. Помимо этого, в E-NEVA установят мультимедийную систему с цифровой панелью, проекционный дисплей и 15-дюймовый сенсорный экран. Электромобиль произведут в разных комплектациях, в том числе с «гибридным» двигателем на газе или водороде.

О том, что оборонный концерн занимается разработкой собственного электромобиля, РБК сообщил в сентябре со ссылкой на источники. В пресс-службе «Алмаз-Антея» подтверждали работы над гибридным автомобилем, но не уточнили технических деталей и объема инвестиций в проект, отметив только, что это сугубо гражданская разработка, так как военные не используют газомоторное топливо.

В августе «Алмаз-Антей» представил прототип беспилотной электрической платформы на форуме «Армия 2021». Тогда же концерн сообщил, что работает и над прототипом полноценного электромобиля.

В связи с запланированным снижением объемов гособоронзаказа с 2017 г. президент России Владимир Путин в декабре 2016 г. поручил к 2025 г. довести долю гражданской продукции на оборонных предприятиях до 30% от общего производства, а к 2030 г. — до 50%. По состоянию на 2020 г. в среднем удалось добиться диверсификации на уровне 25%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных