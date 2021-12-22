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Tele2 купил провайдера для создания виртуальных операторов за 1,7 млрд рублей

Ведомости

Две дочерние компании оператора Tele2 «Т2 Мобайл» и «Теле2-Санкт-Петербург» купили 95% и 5% долей «ТВЕ-Телеком», сообщили в пресс-службе «Ростелекома» (владеет Tele2). 

«ТВЕ-Телеком» — провайдер MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами.

Сумма сделки составила 1,7 млрд руб., ее окончательный размер будет зависеть от исполнения будущих KPI, отметили в «Ростелекоме». Компания хочет развивать на базе «ТВЕ-Телеком» свои сервисы под управлением Tele2 «независимо от сторонних решений и третьих лиц», подчеркнули в «Ростелекоме».

«По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двухзначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение “ТВЕ-Телеком” — важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров», — приводятся в сообщении слова гендиректора Tele2 Андрея Патоки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных