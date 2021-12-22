Tele2 купил провайдера для создания виртуальных операторов за 1,7 млрд рублей

Сумма сделки составила 1,7 млрд руб., ее окончательный размер будет зависеть от исполнения будущих KPI, отметили в «Ростелекоме». Компания хочет развивать на базе «ТВЕ-Телеком» свои сервисы под управлением Tele2 «независимо от сторонних решений и третьих лиц», подчеркнули в «Ростелекоме».