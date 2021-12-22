Tele2 купил провайдера для создания виртуальных операторов за 1,7 млрд рублей
Две дочерние компании оператора Tele2 «Т2 Мобайл» и «Теле2-Санкт-Петербург» купили 95% и 5% долей «ТВЕ-Телеком», сообщили в пресс-службе «Ростелекома» (владеет Tele2).
«ТВЕ-Телеком» — провайдер MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами.
Сумма сделки составила 1,7 млрд руб., ее окончательный размер будет зависеть от исполнения будущих KPI, отметили в «Ростелекоме». Компания хочет развивать на базе «ТВЕ-Телеком» свои сервисы под управлением Tele2 «независимо от сторонних решений и третьих лиц», подчеркнули в «Ростелекоме».
«По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двухзначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение “ТВЕ-Телеком” — важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров», — приводятся в сообщении слова гендиректора Tele2 Андрея Патоки.