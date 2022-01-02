Минобороны сообщило о 170 пусках ракет в 2021 году

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении завершились в конце декабря 2020 г., говорил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. В число главных информационных средств СПРН входят специализированные искусственные спутники Земли, а также сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял». Последние способны обнаружить баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 км.