Минобороны сообщило о 170 пусках ракет в 2021 году
Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) обнаружили в 2021 г. более 170 пусков ракет в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В 2021 г. дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — говорится в сообщении.
Основу средств эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж». Станции развернуты на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Кроме того, завершается строительство станции РЛС «Воронеж» в Республике Коми, новые создаются и в Мурманской области, отмечают в Минобороны.
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении завершились в конце декабря 2020 г., говорил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. В число главных информационных средств СПРН входят специализированные искусственные спутники Земли, а также сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял». Последние способны обнаружить баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 км.