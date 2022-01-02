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Минобороны сообщило о 170 пусках ракет в 2021 году

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Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) обнаружили в 2021 г. более 170 пусков ракет в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В 2021 г. дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — говорится в сообщении.

Основу средств эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж». Станции развернуты на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Кроме того, завершается строительство станции РЛС «Воронеж» в Республике Коми, новые создаются и в Мурманской области, отмечают в Минобороны.

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении завершились в конце декабря 2020 г., говорил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. В число главных информационных средств СПРН входят специализированные искусственные спутники Земли, а также сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял». Последние способны обнаружить баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных