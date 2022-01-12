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Первый построенный за постсоветское время «с нуля» бомбардировщик Ту-160 поднялся в воздух

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12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала компании «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил первый полет новый стратегический ракетоносец Ту-160М, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. «В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию «Ростех», – говорится в пресс-релизе министерства.

Ранее Казанский авиазавод модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны, всего планируется модернизировать 15 строевых машин. Еще один Ту-160М был построен и испытывается из советского задела. Машина, совершившая полет 12 января, создана по контракту с Минпромторгом и построена с «нуля» в облике Ту-160М. Кроме того, в 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб., работа над из изготовлением начата, пояснил источник в авиапромышленности. Всего ВКС России планирует заказать 50 новых Ту-160.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных