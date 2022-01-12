Первый построенный за постсоветское время «с нуля» бомбардировщик Ту-160 поднялся в воздух
12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала компании «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил первый полет новый стратегический ракетоносец Ту-160М, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. «В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию «Ростех», – говорится в пресс-релизе министерства.
Ранее Казанский авиазавод модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны, всего планируется модернизировать 15 строевых машин. Еще один Ту-160М был построен и испытывается из советского задела. Машина, совершившая полет 12 января, создана по контракту с Минпромторгом и построена с «нуля» в облике Ту-160М. Кроме того, в 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб., работа над из изготовлением начата, пояснил источник в авиапромышленности. Всего ВКС России планирует заказать 50 новых Ту-160.