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Техас и Вашингтон подали иски к Google из-за отслеживания геолокации пользователей

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Прокуратуры округа Колумбия (Вашингтон) и Техаса подали иски к Google из-за предполагаемого незаконного отслеживания местоположения пользователей.

Компания по крайней мере с 2014 г. до как минимум 2019 г. систематически отслеживала геолокацию вне зависимости от того, какие настройки выбирали пользователи, говорится в иске, поданном генпрокурором округа Колумбия Карлом Расином. По его словам, таким образом Google занимался «обманом и вторжением в частную жизнь», скрытно собирая личные данные, что позволяло корпорации получать многомиллиардную прибыль от рекламы.

В иске говорится, что Google заставляет своих клиентов поверить в то, что они контролируют то, собирает и сохраняет ли компания информацию об их местонахождении, и то, как эта информация используется. «На самом деле клиенты, использующие продукты Google, не могут запретить Google собирать, хранить информацию об их местонахождении и извлекать из нее прибыль», — говорится в документе.

Аналогичный иск в понедельник подал генпрокурор штата Техас Кен Пакстон. Еще два иска собираются направить прокуратуры штатов Индиана и Вашингтон, заявил Расин. В мае 2020 г. схожие претензии к компании предъявил генпрокурор штата Аризона Марк Брнович.

Представитель Google заявил в беседе с Reuters, что новые иски «основаны на неточных утверждениях и устаревших утверждениях». Он добавил, что компания «всегда встраивала функции конфиденциальности в свои продукты и обеспечивала надежный контроль данных о местоположении».

В прошлом году издание Business Insider опубликовало материалы инициированного в Аризоне судебного процесса, из которых следует, что руководители и сотрудники компании знали о том, насколько сложно пользователям скрыть свое местоположение. Так, бывший вице-президент компании Джек Мензел, курировавший сервис Google Maps, заявил, что единственный способ, который может помешать Google определить дом или место работы пользователя, – это указать случайное местоположение.

Кроме того, сообщало издание, Google собирает данные о геолокации пользователей с помощью различных способов, включая Wi-Fi и сторонние приложения. Пользователи должны делиться своими данными для того, чтобы использовать приложения, а в некоторых случаях — чтобы подключаться к беспроводной сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных