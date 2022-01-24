Техас и Вашингтон подали иски к Google из-за отслеживания геолокации пользователей

В иске говорится, что Google заставляет своих клиентов поверить в то, что они контролируют то, собирает и сохраняет ли компания информацию об их местонахождении, и то, как эта информация используется. «На самом деле клиенты, использующие продукты Google, не могут запретить Google собирать, хранить информацию об их местонахождении и извлекать из нее прибыль», — говорится в документе.