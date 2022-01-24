Техас и Вашингтон подали иски к Google из-за отслеживания геолокации пользователей
Прокуратуры округа Колумбия (Вашингтон) и Техаса подали иски к Google из-за предполагаемого незаконного отслеживания местоположения пользователей.
Компания по крайней мере с 2014 г. до как минимум 2019 г. систематически отслеживала геолокацию вне зависимости от того, какие настройки выбирали пользователи, говорится в иске, поданном генпрокурором округа Колумбия Карлом Расином. По его словам, таким образом Google занимался «обманом и вторжением в частную жизнь», скрытно собирая личные данные, что позволяло корпорации получать многомиллиардную прибыль от рекламы.
В иске говорится, что Google заставляет своих клиентов поверить в то, что они контролируют то, собирает и сохраняет ли компания информацию об их местонахождении, и то, как эта информация используется. «На самом деле клиенты, использующие продукты Google, не могут запретить Google собирать, хранить информацию об их местонахождении и извлекать из нее прибыль», — говорится в документе.
Представитель Google заявил в беседе с Reuters, что новые иски «основаны на неточных утверждениях и устаревших утверждениях». Он добавил, что компания «всегда встраивала функции конфиденциальности в свои продукты и обеспечивала надежный контроль данных о местоположении».
В прошлом году издание Business Insider опубликовало материалы инициированного в Аризоне судебного процесса, из которых следует, что руководители и сотрудники компании знали о том, насколько сложно пользователям скрыть свое местоположение. Так, бывший вице-президент компании Джек Мензел, курировавший сервис Google Maps, заявил, что единственный способ, который может помешать Google определить дом или место работы пользователя, – это указать случайное местоположение.
Кроме того, сообщало издание, Google собирает данные о геолокации пользователей с помощью различных способов, включая Wi-Fi и сторонние приложения. Пользователи должны делиться своими данными для того, чтобы использовать приложения, а в некоторых случаях — чтобы подключаться к беспроводной сети.