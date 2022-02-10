ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на Youtube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала виновной компанию Google во внезапной блокировке аккаунтов на Youtube, следует из сообщения ведомства. По мнению ФАС, компания ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — говорится в сообщении. Теперь компании грозит штраф в рамках административного дела, размер которого определит суд.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google в апреле 2021 г. из-за приостановления и блокировками аккаунтов на Youtube.
Регулятор тогда сообщал, что поводом к проведению расследования в отношении Google стало заявление «Центра интернет-технологий» (РОЦИТ), который позиционирует себя как общественная организация, нацеленная на развитие и распространение интернет-технологий в интересах граждан страны. Эта организация пожаловалась в ФАС на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей Youtube.
Ранее на действия администрации Youtube, которая все чаще блокирует, как-либо маркирует или накладывает иные ограничения на российский контент, обратил внимание Роскомнадзор. Ведомство утверждало, что видеохостинг ущемляет права российских журналистов. Ввиду этого регулятор порекомендовал СМИ использовать российские сайты для размещения своих материалов.