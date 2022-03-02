Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube на территории России
Роскомнадзор не принимал решения о блокировке видеохостинга Youtube на территории России, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
«Решение о блокировке на территории России видеохостинга Youtube не принималось», — заявил «Ведомостям» представитель регулятора.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что 2 марта начала наблюдаться блокировка домена сервиса Youtube, который используется для загрузки картинок и другого статического контента на платформу.