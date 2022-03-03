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Большинство китайских компаний перевели на цифровой формат работы

Ведомости

70% китайских компаний переведены на цифровой формат работы, об этом в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме 3 марта сообщил заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Цзяньвэй Ван. По его словам, власти КНР на государственном и местном уровнях содействуют информатизации производства, что является основной тенденцией в промышленности в принципе.

Процессы в рамках этой тенденции, пояснил Ван, взяты под государственный контроль. На конец 2021 г. переход к цифре начали 40 000 компаний. Как отмечают эксперты, цифровизация решает проблему нехватки производственных сил. Также китайские власти продвигают разработку новых приложений для предприятий – они построены на технологии Big Data (анализ больших данных). При использовании в промышленности приложения помогают создавать новые, информатизированные компании, а также новые методы управления ими. Ван также подчеркнул, что в Китае функционируют около 100 платформ, которые предоставляют услуги по цифровизации семи тысячам китайских компаний. Китайский чиновник утверждает, что за счет сотрудничества с такой платформой одному из предприятий удалось понизить энергопотребление на 3%, а себестоимость товара – на 10%.

По мнению Вана, Китаю выгодно сотрудничество с Россией в сфере информатизации. Из конкретных перспективных направлений он выделил Big Data и облачные технологии. Также информатизации должны способствовать разработка совместных стандартов и создание новых интернет-платформ.

Красноярский экономический форум проходит со 2 по 4 марта. Главная тема в этом году – «Сибирь: экономика будущего».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных