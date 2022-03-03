Большинство китайских компаний перевели на цифровой формат работы

Процессы в рамках этой тенденции, пояснил Ван, взяты под государственный контроль. На конец 2021 г. переход к цифре начали 40 000 компаний. Как отмечают эксперты, цифровизация решает проблему нехватки производственных сил. Также китайские власти продвигают разработку новых приложений для предприятий – они построены на технологии Big Data (анализ больших данных). При использовании в промышленности приложения помогают создавать новые, информатизированные компании, а также новые методы управления ими. Ван также подчеркнул, что в Китае функционируют около 100 платформ, которые предоставляют услуги по цифровизации семи тысячам китайских компаний. Китайский чиновник утверждает, что за счет сотрудничества с такой платформой одному из предприятий удалось понизить энергопотребление на 3%, а себестоимость товара – на 10%.