Большинство китайских компаний перевели на цифровой формат работы
70% китайских компаний переведены на цифровой формат работы, об этом в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме 3 марта сообщил заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Цзяньвэй Ван. По его словам, власти КНР на государственном и местном уровнях содействуют информатизации производства, что является основной тенденцией в промышленности в принципе.
Процессы в рамках этой тенденции, пояснил Ван, взяты под государственный контроль. На конец 2021 г. переход к цифре начали 40 000 компаний. Как отмечают эксперты, цифровизация решает проблему нехватки производственных сил. Также китайские власти продвигают разработку новых приложений для предприятий – они построены на технологии Big Data (анализ больших данных). При использовании в промышленности приложения помогают создавать новые, информатизированные компании, а также новые методы управления ими. Ван также подчеркнул, что в Китае функционируют около 100 платформ, которые предоставляют услуги по цифровизации семи тысячам китайских компаний. Китайский чиновник утверждает, что за счет сотрудничества с такой платформой одному из предприятий удалось понизить энергопотребление на 3%, а себестоимость товара – на 10%.
По мнению Вана, Китаю выгодно сотрудничество с Россией в сфере информатизации. Из конкретных перспективных направлений он выделил Big Data и облачные технологии. Также информатизации должны способствовать разработка совместных стандартов и создание новых интернет-платформ.
Красноярский экономический форум проходит со 2 по 4 марта. Главная тема в этом году – «Сибирь: экономика будущего».