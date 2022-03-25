В Минцифры сообщили о планах кратно увеличить объем грантов ИТ-компаниям

«В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые зафиксируют правила предоставления субсидий. Вчера мы соотвествующие проекты постановления внесли, и надеемся, что в ближайшее время они будут подписаны […] будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования. Уже сейчас в бюджете предусмотрено 7,5 млрд руб. на три института развития. Мы рассчитываем, что эти объемы будут кратно увеличены уже в этом году», — сказал Паршин. Точную сумму Паршин не уточнил.