В Минцифры сообщили о планах кратно увеличить объем грантов ИТ-компаниям
Минцифры внесло в правительство проекты постановления, которые предполагают кратное увеличение объемов грантовой поддержки ИТ-компаний в 2022 г. для создания новых продуктов. Об этом заявил замминистра цифрового развития Максим Паршин на сессии ВЭБ.РФ.
Кроме того, проекты постановлений подразумевают увеличение доли государственной поддержки новых проектов: доля грантовой поддержки будет увеличена с 50% до 80%, оставшиеся 20% — собственные средства компании.
«В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые зафиксируют правила предоставления субсидий. Вчера мы соотвествующие проекты постановления внесли, и надеемся, что в ближайшее время они будут подписаны […] будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования. Уже сейчас в бюджете предусмотрено 7,5 млрд руб. на три института развития. Мы рассчитываем, что эти объемы будут кратно увеличены уже в этом году», — сказал Паршин. Точную сумму Паршин не уточнил.
Гранты на поддержку будут предоставляться через Российский фонд развития информационных технологий, фонд «Сколково» и Фонда развития интернет инициатив.
Для получения грантов Минцифры запустило на портале Госуслуги форму заявки IT-компаний на поддержку. По словам замминистра, ведомство несколько недель собирало через портал Госуслуги предложения и комментарии представителей IT-компаний. Всего было получено более 1300 предложений, каждое из которых было отработано.
Новые правила предоставления грантов также предполагают финансирование маркетинговых кампаний, подчеркнул Паршин. В основном, средства будут предоставляться на таргетированную рекламу.
Приоритетными направлениями продуктов, которым будут предоставляться гранты, станут проекты по импортозамещению зарубежных сервисов, уточнил Паршин. Это ПО, сервисы финтеха, ed-tech и другие.
За 2020-2021 г. государство выдало гранты для 378 проектов на общую сумму 12,5 млрд руб., отметил замминистра.
18 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субсидии технологическим компаниям. Согласно документу, такие компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков.
Максимальный размер гранта может составить 250 млн руб. сроком до трех лет. Одной из целей такой поддержки является выращивание компании от стартапа до момента IPO. Поддержка должна быть запущена в 2022 г. и завершится в 2030 г.