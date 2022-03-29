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Московскому метро поставят карты «Тройка» с чипом российской разработки

Ведомости

Московский метрополитен на пять лет продлил договор с компанией МСП, разрабатывающей транспортные карт «Тройка». Теперь транспортные карты будут поставляться с отечественными чипами, сообщили в пресс-службе компании.

Первая партия карт поступит в продажу после того, как их протестируют на инфраструктуре транспортных перевозчиков. Отмечается, что они полностью поддерживают текущий функционал, замена чипа никак не скажется на работе карт.

«Закупка поможет компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжить работу над еще более современными разработками», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Московский метрополитен закупал для карт «Тройка» чипы голландской NXP. В компании заявили, что будут соблюдать санкции США, направленные на ограничение поставок полупроводников и других технологий в Россию, писал «Коммерсантъ». Как рассказал изданию гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин, чипы производства NXP стоят около 56 руб. за карту, тогда как у российских производителей эта сумма составляет 25 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных