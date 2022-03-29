Московскому метро поставят карты «Тройка» с чипом российской разработки

Ранее Московский метрополитен закупал для карт «Тройка» чипы голландской NXP. В компании заявили, что будут соблюдать санкции США, направленные на ограничение поставок полупроводников и других технологий в Россию, писал «Коммерсантъ». Как рассказал изданию гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин, чипы производства NXP стоят около 56 руб. за карту, тогда как у российских производителей эта сумма составляет 25 руб.