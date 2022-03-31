Bloomberg: Apple и Meta ошибочно предоставили хакерам данные пользователей

Представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания проверяет каждый запрос данных на предмет юридической достаточности и использует системы для проверки запросов и выявления злоупотреблений. «Мы блокируем известные скомпрометированные учетные записи от отправки запросов и сотрудничаем с правоохранительными органами для реагирования на инциденты, связанные с подозрительными мошенническими запросами, как мы сделали в этом случае», — отметил он.