Специалисты Infowatch сообщили о снижении числа утечек персональных данных
Специалисты по кибербезопасности Infowatch зафиксировали в 2021 г. 1729 случаев утечки конфиденциальной информации из компаний, госорганизаций и органов власти — на 28,1% меньше, чем в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование компании. Также снизилось количество скомпрометированных данных: в 2021 г. их было на 28,8% меньше, чем в 2020 г.
В исследовании говорится, что тенденция к снижению числа утечек информации наблюдается второй год подряд. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2019 г. — 2639 утечек и более 15 млрд скомпрометированных записей. Тенденцию можно объяснить несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса. Во время пандемии многие сотрудники перешли на удаленную работу, компании ослабили контроль за информационными ресурсами, поэтому во всем мире возникло множество уязвимых точек входа в корпоративные сети. Поэтому больше утечек данных, чем ранее, могли остаться незамеченными или быть намеренно скрыты. Также данные об утечках прошлого года регулярно попадают в интернет в начале следующего года.
По мнению специалистов, до пандемии хакеры успели украсть столько платежных данных, что в 2020-2021 гг. им хватало источников для продажи и перепродажи украденных баз. Также во время пандемии в нескольких странах мошенники использовали схемы с социальной помощью, дотациями и другими мерами поддержки населения. Кроме того, к 2021 г. постепенно стали приносить плоды мероприятия по защите информационной структуры, особенно в крупных компаниях.
Чаще всего все еще похищают персональные данные, отметили эксперты. Число утечек платежных данных уменьшается из-за защищенности банковской инфраструктуры, а также хакерам все сложнее монетизировать такую информацию. Повышенный интерес мошенников вызывают коммерческие секреты и разработки. Информация чаще всего утекает из высокотехнологичных компаний, организаций здравоохранения и госсектора. Среди стран лидирует по числу утечек США — 42% инцидентов, Россия на втором месте — 16,8%, Великобритания — на третьем с показателем 4,9%.