Специалисты Infowatch сообщили о снижении числа утечек персональных данных

В исследовании говорится, что тенденция к снижению числа утечек информации наблюдается второй год подряд. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2019 г. — 2639 утечек и более 15 млрд скомпрометированных записей. Тенденцию можно объяснить несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса. Во время пандемии многие сотрудники перешли на удаленную работу, компании ослабили контроль за информационными ресурсами, поэтому во всем мире возникло множество уязвимых точек входа в корпоративные сети. Поэтому больше утечек данных, чем ранее, могли остаться незамеченными или быть намеренно скрыты. Также данные об утечках прошлого года регулярно попадают в интернет в начале следующего года.