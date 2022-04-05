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Специалисты Infowatch сообщили о снижении числа утечек персональных данных

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Специалисты по кибербезопасности Infowatch зафиксировали в 2021 г. 1729 случаев утечки конфиденциальной информации из компаний, госорганизаций и органов власти — на 28,1% меньше, чем в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование компании. Также снизилось количество скомпрометированных данных: в 2021 г. их было на 28,8% меньше, чем в 2020 г.

В исследовании говорится, что тенденция к снижению числа утечек информации наблюдается второй год подряд. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2019 г. — 2639 утечек и более 15 млрд скомпрометированных записей. Тенденцию можно объяснить несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса. Во время пандемии многие сотрудники перешли на удаленную работу, компании ослабили контроль за информационными ресурсами, поэтому во всем мире возникло множество уязвимых точек входа в корпоративные сети. Поэтому больше утечек данных, чем ранее, могли остаться незамеченными или быть намеренно скрыты. Также данные об утечках прошлого года регулярно попадают в интернет в начале следующего года.

По мнению специалистов, до пандемии хакеры успели украсть столько платежных данных, что в 2020-2021 гг. им хватало источников для продажи и перепродажи украденных баз. Также во время пандемии в нескольких странах мошенники использовали схемы с социальной помощью, дотациями и другими мерами поддержки населения. Кроме того, к 2021 г. постепенно стали приносить плоды мероприятия по защите информационной структуры, особенно в крупных компаниях.

Чаще всего все еще похищают персональные данные, отметили эксперты. Число утечек платежных данных уменьшается из-за защищенности банковской инфраструктуры, а также хакерам все сложнее монетизировать такую информацию. Повышенный интерес мошенников вызывают коммерческие секреты и разработки. Информация чаще всего утекает из высокотехнологичных компаний, организаций здравоохранения и госсектора. Среди стран лидирует по числу утечек США — 42% инцидентов, Россия на втором месте — 16,8%, Великобритания — на третьем с показателем 4,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных