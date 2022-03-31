К «Яндекс.Еде» подан второй коллективный иск из–за утечки персональных данных

Сервис доставки «Яндекс.Еда» 1 марта сообщил об утечке базы с личной информацией клиентов. Позже в интернете был обнаружен сайт с картой, где содержались данные о фамилии, имени и отчестве пользователей, их номере телефона, адресе электронной почты и общей сумме заказов. Роскомнадзор заблокировал ресурс 23 марта и внес его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. За нарушение российского законодательства сервису «Яндекс.Еда» грозит штраф размером до 100 000 руб. Ранее, 30 марта, стало известно, что 33 пользователя сервиса «Яндекс.Еда» подали через юридическую компанию Destra Legal коллективный иск в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Они требуют выплатить каждому по 100 000 руб.