К «Яндекс.Еде» подан второй коллективный иск из–за утечки персональных данных

К «Яндекс.Еде» подан второй коллективный иск из–за утечки персональных данныхНа этот раз клиенты сервиса требуют компенсации в размере 10 000 рублей на каждого
В Замоскворецкий районный суд г. Москвы направлен второй коллективный иск к «Яндекс.Еде» (принадлежит «Яндексу») из–за утечки персональных данных пользователей сервиса, сообщил «Ведомостям» Денис Бутовичев, председатель Межрегиональной общественной организации «Ответственность», представляющий интересы заявителей. Общее число заявителей нового коллективного иска к «Яндекс.Еде» составляет 24 человека. «Ведомости» ознакомились с копией иска.
Сервис доставки «Яндекс.Еда» 1 марта сообщил об утечке базы с личной информацией клиентов. Позже в интернете был обнаружен сайт с картой, где содержались данные о фамилии, имени и отчестве пользователей, их номере телефона, адресе электронной почты и общей сумме заказов. Роскомнадзор заблокировал ресурс 23 марта и внес его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. За нарушение российского законодательства сервису «Яндекс.Еда» грозит штраф размером до 100 000 руб. Ранее, 30 марта, стало известно, что 33 пользователя сервиса «Яндекс.Еда» подали через юридическую компанию Destra Legal коллективный иск в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Они требуют выплатить каждому по 100 000 руб.
Пользователи сервиса требуют через суд компенсацию в размере 10 000 руб. на каждого, ссылаясь в иске на п. 2 ст. 24 закона «О персональных данных» и ст. 15 закона «О защите прав потребителей». В них говорится, что нарушение прав субъекта персональных данных должно повлечь за собой возмещение морального вреда, причем независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом убытков.
Как пояснил «Ведомостям» Бутовичев, исходя из судебной практики, это средняя взыскиваемая сумма по искам, связанным с нарушениями прав потребителей. Также он отмечает, что для успеха в суде необходимо соизмерять тяжесть последствий для компании и размер требуемой компенсации: если иск станет действительно массовым, то его сумма и так получится внушительной.
«Ведомости» запросили комментарий сервиса «Яндекс.Еда».
Поданный иск соответствует требованиям главы 22.3 Гражданского процессуального кодекса РФ и должен быть принят судом с учетом резонанса и беспрецедентности случая, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.
К коллективному иску предъявляется ряд требований, объясняет юрист практики защиты репутации и информации адвокатского бюро «А–ПРО» Марина Кельбах. Среди них количество истцов, которых должно быть не менее двадцати лиц, общий ответчик, общий предмет спора, схожие фактические обстоятельства и единый способ защиты прав.
«Ситуация пользователей «Яндекс.Еды» как раз соответствует этим критериям. Каждый, кто обнаружил себя в слитой базе, может присоединиться к коллективному иску путем подачи в письменной форме заявления о присоединении лидеру группы до подачи иска в суд, либо непосредственно в суде, если дело уже будет рассматриваться. Но до перехода к прениям», – добавила Кельбах.
В России крайне низкие суммы компенсаций по искам, касающимся интеллектуальной собственности, морального вреда, персональных данных, поэтому 10 000 руб. – более реальная сумма к взысканию, чем 100 000 руб., говорит Павел Катков, основатель юридической компании KIP Legal Tech. При этом, по его словам, разные группы истцов, действуя несогласованно, по сути, могут помешать друг другу.
«Если дела объединят, то мы получим дело, в котором по схожим требованиям запрошены очень разные суммы компенсаций. Суду придется выносить одно решение, поэтому более вероятно, что он уравняет всех по нижней границе. Даже если их не объединят, дела будут влиять друг на друга информационно, и иски с более скромными требованиями будут снижать шансы более смелых истцов», – резюмировал Катков.