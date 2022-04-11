Госоператоры связи не смогут пользоваться оборудованием из ЕС из-за санкций

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что в России телеком-оборудование производят около 100 компаний, однако они зависят от поставок комплектующих из-за границы. В некоторых сегментах у российских компаний есть наработки, однако базовые станции и системы биллинга в России полностью иностранные. По мнению Кускова, санкции ЕС могут сказаться на мобильных сетях Tele2, подконтрольной «Ростелекому», однако она последней из всех операторов обновляла свои сети в регионах.