Госоператоры связи не смогут пользоваться оборудованием из ЕС из-за санкций
Пятый пакет санкций ЕС предполагает запрет на поставки в Россию технологий для гражданских сетей связи, которые принадлежат госкомпании, сообщил «Коммерсантъ». Таким образом ЕС окончательно заморозил передачу технологий телекоммуникационным госкомпаниям, заявил старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин.
Преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов отметил, что под ограничения попадут сети спецназначения, которые используются для нужд государства, и сети операторов связи, большой долей в которых владеет РФ.
Ранее «Ростелеком» попал под санкции США: компании запретили привлекать средства через американский рынок. В «Ростелекоме» тогда сообщили, что имеют полностью рублевый портфель, а госпроекты по развитию цифровой инфраструктуры реализуются на российском оборудовании. В компании не прокомментировали, как санкции ЕС отразятся на развитии сетей.
Собеседник издания на рынке добавил, что санкции ЕС могут затронуть подконтрольного РЖД магистрального оператора «Транстелеком» и «Воентелеком» Минобороны. Эти компании могли использовать в своих сетях иностранное оборудование, в том числе из Европы.
По оценке собеседников издания, крупнейшие европейские поставщики телеком-оборудования в России — шведская Ericsson с долей 20% и финская Nokia с долей 30-40%. В последние годы присутствие компаний в России снижалось под давлением китайской компании Huawei. После начала спецоперации на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в России, так же как Intel, Dell, AMD, IBM, HP и Juniper.
Ассоциация разработчиков и производителей электроники оценила объем продаж телеком-оборудования в России в более $4 млрд в год, продажи российского оборудования составляют не более $780 млн. Крупнейший заказчик отечественного оборудования - «Ростелеком», капитальные вложения которого выросли на 11% до 118,7 млрд руб. без учета госпрограмм.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что в России телеком-оборудование производят около 100 компаний, однако они зависят от поставок комплектующих из-за границы. В некоторых сегментах у российских компаний есть наработки, однако базовые станции и системы биллинга в России полностью иностранные. По мнению Кускова, санкции ЕС могут сказаться на мобильных сетях Tele2, подконтрольной «Ростелекому», однако она последней из всех операторов обновляла свои сети в регионах.