Роскомнадзор потребовал от владельца Speedtest раскрыть локализацию данных россиян

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков (продвигает альтернативный продукт собственной разработки) заявил, что Speedtest установлен на 2 млн устройств в России и занимает более 90% рынка измерения скорости интернета в стране. По его словам, Ookla LLC не локализовала данные российских пользователей и передает их за границу. Если обогатить полученные данные о пользователе, разработчики сервиса могут получить информацию о его перемещениях, месте жительства, работы, часто посещаемых местах и т. д.