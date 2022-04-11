Роскомнадзор потребовал от владельца Speedtest раскрыть локализацию данных россиян
Роскомнадзор направил американской Ookla LLC (владелец сервиса измерения скорости интернета Speedtest) требование предоставить информацию о локализации баз данных россиян, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По закону «О персональных данных», оператор обязан хранить данные российских пользователей на территории РФ. Если компания не сможет подтвердить факт локализации данных, ей грозит штраф до 6 млн руб. В Минцифры изданию сообщили, что министерству известно о нарушениях Ookla LLC. Издание направило запрос в компанию.
По данным сервиса Similarweb, аудитория Speedtest в мире составляет 105,2 млн человек каждый месяц. Больше всего пользователей сервиса находится в США — 12,5% заходов, на втором месте — Индия с долей в 9,7%, на третьем — Россия с показателем 6,8%. Сервис получает прибыль за счет рекламы, которая размещается в приложении.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил, что отсутствие локализации данных грозит блокировкой сервиса. У него есть российские аналоги, но они не настолько известны широкой публике.
Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков (продвигает альтернативный продукт собственной разработки) заявил, что Speedtest установлен на 2 млн устройств в России и занимает более 90% рынка измерения скорости интернета в стране. По его словам, Ookla LLC не локализовала данные российских пользователей и передает их за границу. Если обогатить полученные данные о пользователе, разработчики сервиса могут получить информацию о его перемещениях, месте жительства, работы, часто посещаемых местах и т. д.