Газета
Технологии

Роскомнадзор потребовал от владельца Speedtest раскрыть локализацию данных россиян

Ведомости

Роскомнадзор направил американской Ookla LLC (владелец сервиса измерения скорости интернета Speedtest) требование предоставить информацию о локализации баз данных россиян, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По закону «О персональных данных», оператор обязан хранить данные российских пользователей на территории РФ. Если компания не сможет подтвердить факт локализации данных, ей грозит штраф до 6 млн руб. В Минцифры изданию сообщили, что министерству известно о нарушениях Ookla LLC. Издание направило запрос в компанию.

По данным сервиса Similarweb, аудитория Speedtest в мире составляет 105,2 млн человек каждый месяц. Больше всего пользователей сервиса находится в США — 12,5% заходов, на втором месте — Индия с долей в 9,7%, на третьем — Россия с показателем 6,8%. Сервис получает прибыль за счет рекламы, которая размещается в приложении.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил, что отсутствие локализации данных грозит блокировкой сервиса. У него есть российские аналоги, но они не настолько известны широкой публике.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков (продвигает альтернативный продукт собственной разработки) заявил, что Speedtest установлен на 2 млн устройств в России и занимает более 90% рынка измерения скорости интернета в стране. По его словам, Ookla LLC не локализовала данные российских пользователей и передает их за границу. Если обогатить полученные данные о пользователе, разработчики сервиса могут получить информацию о его перемещениях, месте жительства, работы, часто посещаемых местах и т. д.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных