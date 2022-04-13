«Роскосмос» создал нового оператора космической связи «Сфера»

Решение принято в связи с разрывом сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. В начале марта госкорпорация отменила запуск британских спутников связи на своих ракетах с Байконура в связи с тем, что OneWeb не предоставила гарантии того, что они не будут применяться в военных целях. После этого британская компания подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской SpaceX.