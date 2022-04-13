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«Роскосмос» создал нового оператора космической связи «Сфера»

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В России создан национальный оператор спутниковой программы «Сфера», сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Полное наименование нового спутникового оператора — «Сфера — космические информационные технологии» (ООО «Сфера»). Он создан путем реорганизации совместного предприятия спутниковой системы «Гонец» (входит в «Роскосмос») и британской компании OneWeb.

Отмечается, что «Сфера» займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера», одобренный правительством РФ 6 апреля.

Новый оператор будет работать в сотрудничестве с отечественными операторами спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы». «Это позволит также охватить одновременно все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги в рамках «одного окна», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Решение принято в связи с разрывом сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. В начале марта госкорпорация отменила запуск британских спутников связи на своих ракетах с Байконура в связи с тем, что OneWeb не предоставила гарантии того, что они не будут применяться в военных целях. После этого британская компания подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской SpaceX.

Президент Владимир Путин анонсировал проект «Сфера» в июле 2018 г., он предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. В рамках проекта планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонца», а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

В федеральном бюджете на 2022-2024 гг. на финансирование проекта заложено по 7 млрд руб. в год. Общий объем финансирования составит около 180 млрд руб., включая средства федерального бюджета и внебюджетные инвестиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных