«Роскосмос» создал нового оператора космической связи «Сфера»
В России создан национальный оператор спутниковой программы «Сфера», сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Полное наименование нового спутникового оператора — «Сфера — космические информационные технологии» (ООО «Сфера»). Он создан путем реорганизации совместного предприятия спутниковой системы «Гонец» (входит в «Роскосмос») и британской компании OneWeb.
Отмечается, что «Сфера» займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера», одобренный правительством РФ 6 апреля.
Новый оператор будет работать в сотрудничестве с отечественными операторами спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы». «Это позволит также охватить одновременно все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги в рамках «одного окна», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Решение принято в связи с разрывом сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. В начале марта госкорпорация отменила запуск британских спутников связи на своих ракетах с Байконура в связи с тем, что OneWeb не предоставила гарантии того, что они не будут применяться в военных целях. После этого британская компания подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской SpaceX.
Президент Владимир Путин анонсировал проект «Сфера» в июле 2018 г., он предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. В рамках проекта планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонца», а также ряд других систем связи и доступа в интернет.
В федеральном бюджете на 2022-2024 гг. на финансирование проекта заложено по 7 млрд руб. в год. Общий объем финансирования составит около 180 млрд руб., включая средства федерального бюджета и внебюджетные инвестиции.