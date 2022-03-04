«Роскосмос» сообщил об отмене запуска спутников OneWeb с Байконура

«Исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или не использовании системы OneWeb в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и военных ведомств стран — членов НАТО, в связи с тем, что британское правительство, которое ведет сейчас разнузданную антироссийскую компанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса и вернуть в технический комплекс», — сказал Рогозин.