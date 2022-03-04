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«Роскосмос» сообщил об отмене запуска спутников OneWeb с Байконура

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Госкомиссия по указанию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина отменила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb с космодрома Байконур. Решение принято в связи с неисполнением Arianespace и телекоммуникационной компанией OneWeb требования по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или не использовании системы OneWeb в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и военных ведомств стран — членов НАТО, в связи с тем, что британское правительство, которое ведет сейчас разнузданную антироссийскую компанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса и вернуть в технический комплекс», — сказал Рогозин.

Таким образом, по решению госкомиссии прекращены работы по подготовке ракеты к запуску космических аппаратов OneWeb, а также к другим подобным миссиям. «Роскосмос» снимает ракету со стартового комплекса и перевозит ее в монтажно-испытательный корпус. Аппарат разберут на части для последующего хранения.

Запуск «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb должен был начаться на Байконуре в 1:41 мск 5 марта. До этого «Роскосмос» потребовал, чтобы до 21:30 мск 4 марта ему дали юридически обязывающие гарантии неиспользования космических аппаратов в военных целях. Кроме того, госкорпорация заявила о необходимости Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb.

3 марта в британской компании заявили, что гарантий, данных в 2018-2019 гг., достаточно, рассказал замглавы «Роскосмоса» Александр Лопатин. В российской госкорпорации с этим не согласились и назвали предоставленные ранее обязательства неактуальными.

Гендиректор компании входящего в состав «Роскосмоса» «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов сообщил, что планы по сотрудничеству с военным ведомством заложены в бизнес-плане OneWeb. Кроме того, компания в 2021 г. заключила несколько контрактов с организациями военно-промышленного комплекса, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных