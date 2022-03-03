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Бизнес

Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США

Ведомости

Россия не будет поставлять в США свои ракетные двигатели, использующиеся в американских ракетах Atlas-5 и Antares, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты ракетных двигателей производства научно-производственного объединения "Энергомаш"» — сказал он.

По словам Рогозина, ранее Россия планировала поставить США 12 двигателей РД-181. Кроме того, велись переговоры о поставке РД-181М с улучшенными техническими характеристиками, добавил глава госкорпорации.

Решение «Роскосмоса» стало ответом на санкции, которые США ввели в том числе в отношении российской космической отрасли за военную операцию на Украине. Шаг Вашингтона Рогозин назвал странным с учетом того, что тот неоднократно заявлял о необходимости сохранения МКС любой ценой.

«Мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать Соединенные Штаты нашими лучшими в мире ракетными двигателями. Пусть они летают на чем-то еще, на своих метлах», — сказал Рогозин.

Вчера «Роскосмос» потребовал от Великобритании выйти из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb, а также предоставить до 21:30 мск 4 марта юридически обязывающие гарантии, что его спутники не будут использованы в военных целях. В противном случае Россия снимет со стартового комплекса ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками, говорилось в заявлении госкорпорации. Изначально предполагалось, что космические аппараты OneWeb запустят с космодрома Байконур 5 марта. 

Ранее по теме: «Роскосмос» потребовал от Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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