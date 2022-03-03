Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США
Россия не будет поставлять в США свои ракетные двигатели, использующиеся в американских ракетах Atlas-5 и Antares, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты ракетных двигателей производства научно-производственного объединения "Энергомаш"» — сказал он.
По словам Рогозина, ранее Россия планировала поставить США 12 двигателей РД-181. Кроме того, велись переговоры о поставке РД-181М с улучшенными техническими характеристиками, добавил глава госкорпорации.
Решение «Роскосмоса» стало ответом на санкции, которые США ввели в том числе в отношении российской космической отрасли за военную операцию на Украине. Шаг Вашингтона Рогозин назвал странным с учетом того, что тот неоднократно заявлял о необходимости сохранения МКС любой ценой.
«Мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать Соединенные Штаты нашими лучшими в мире ракетными двигателями. Пусть они летают на чем-то еще, на своих метлах», — сказал Рогозин.
Вчера «Роскосмос» потребовал от Великобритании выйти из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb, а также предоставить до 21:30 мск 4 марта юридически обязывающие гарантии, что его спутники не будут использованы в военных целях. В противном случае Россия снимет со стартового комплекса ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками, говорилось в заявлении госкорпорации. Изначально предполагалось, что космические аппараты OneWeb запустят с космодрома Байконур 5 марта.