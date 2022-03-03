Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США

Вчера «Роскосмос» потребовал от Великобритании выйти из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb, а также предоставить до 21:30 мск 4 марта юридически обязывающие гарантии, что его спутники не будут использованы в военных целях. В противном случае Россия снимет со стартового комплекса ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками, говорилось в заявлении госкорпорации. Изначально предполагалось, что космические аппараты OneWeb запустят с космодрома Байконур 5 марта.