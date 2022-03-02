«Роскосмос» потребовал от Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb

Ранее США и Евросоюз объявили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. После этого «Роскосмос» сообщил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также об отзыве персонала.