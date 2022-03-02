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«Роскосмос» потребовал от Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb

Ведомости

«Роскосмос» потребовал, чтобы Великобритания вышла из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb, сообщается на сайте госкорпорации. В противном случае «Роскосмос» снимет со стартового комплекса ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками, которая должна стартовать 5 марта.

«В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb», — говорится в заявлении. В «Роскосмосе» уточнили, что правительство Великобритании является владельцем контрольной доли OneWeb.

Космические аппараты OneWeb планируют запустить с космодрома Байконур. «Роскосмос» также потребовал до 21:30 мск 4 марта предоставить юридически обязывающие гарантии, что его спутники не будут использованы в военных целях и эти сервисы не передадут соответствующим военным ведомствам. Иначе спутники отправят в монтажно-испытательной корпус.

Помимо спутников средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb пока нет, отметили в «Роскомосе». Таким образом, система не сможет функционировать полноценно. При этом российская госкорпорация и ее дочерние структуры не столкнутся с серьезным экономическим ущербом из-за своего решения, отметили там.

Ранее США и Евросоюз объявили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. После этого «Роскосмос» сообщил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также об отзыве персонала.

Ранее по теме: «Роскосмос» приостановил сотрудничество с ЕС на космодроме Куру из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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