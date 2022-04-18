Forbes узнал о планах РКН создать систему защиты от DDoS-атак

Источник издания в компании по информационной безопасности рассказал, что в DPI-оборудовании есть функция защиты от DDoS-атак, однако Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный РКН) пока что разработал всего несколько образцов атак, на которые оборудование должно среагировать, поэтому не получается обеспечить качественную защиту. Около месяца назад Минцифры предложило госорганам обратиться в ГРЧЦ, чтобы установить оборудование и защитить свои ресурсы от DDoS-атак. В Минцифры перенаправили запрос издания в Роскомнадзор, представитель которого отказался от комментариев.