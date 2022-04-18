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«Коммерсантъ» назвал чиновников лидерами по нарушениям закона о «серых» сим-картах

Ведомости

Минцифры поручило начать 15 апреля отключать сим-карты клиентов из госсектора, если их конечные пользователи не были зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нескольких крупных операторах связи. По их словам, в письме министерства говорится, что органы власти хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых» сим-картах. 

Согласно закону, операторы должны были отключить сим-карты клиентов, которые не зарегистрировались до 1 декабря прошлого года. В декабре компании отключили 2,5 млн сим-карт. По словам источников издания, операторы связи постепенно проводили проверку и по несколько раз оповещали клиентов о необходимости зарегистрироваться. 

В Минцифры изданию сообщили, что операторы могут предоставлять услуги связи только зарегистрированным клиентам. В министерстве не уточнили, сколько номеров было зарегистрировано и сколько из них принадлежат госорганам. 

Все крупнейшие операторы связи оказывают услуги связи органам власти отметило издание. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Мегафон» в прошлом году заключил 1300 контрактов стоимостью более 4 млрд руб., «Вымпелком» стал поставщиком по 526 госконтрактам на 1,3 млрд руб., Tele2 — по 166 контрактам на 42,5 млн руб. По данным на сайте «Госзакупок», 10 января Минэнерго заключило на год контракт с МТС на 13 млн руб.

В МТС изданию сообщили, что основная часть его B2B- и B2G-абонентов прошла верификацию, а часть была заблокирована. В «Мегафоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев. По словам собеседника в одной из компаний, операторы связи не могут расторгать госзаказы в одностороннем порядке, потому что это будет нарушением закона о госзакупках. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев подтвердил эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных