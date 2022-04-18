«Коммерсантъ» назвал чиновников лидерами по нарушениям закона о «серых» сим-картах

В МТС изданию сообщили, что основная часть его B2B- и B2G-абонентов прошла верификацию, а часть была заблокирована. В «Мегафоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев. По словам собеседника в одной из компаний, операторы связи не могут расторгать госзаказы в одностороннем порядке, потому что это будет нарушением закона о госзакупках. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев подтвердил эту информацию.