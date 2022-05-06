Дептранс Москвы может ввести оплату по Face Pay в кассах метро

В департаменте изданию рассказали, что тендер направлен на усовершенствование ПО билетной системы, в том числе выделения проходов по Face Pay в учетной системе метрополитена. В пресс-службе отметили, что дептранс активно работает над внедрением Face Pay на МЦК и речном транспорте. «Для обеспечения бесперебойной работы всех систем требуется доработка программного обеспечения, о чем, собственно, и идет речь в этой закупке», — добавили в департаменте. Там отметили, что решение о запуске проекта в кассах для пассажиров пока не принято.