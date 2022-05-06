Дептранс Москвы может ввести оплату по Face Pay в кассах метро
Дептранс Москвы разместил тендер на доработку программного обеспечения, чтобы распространить систему оплаты проезда по лицу на кассы метро, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Стоимость контракта – 15,1 млн руб., подать заявку на участие в тендере можно до 15 июня, а выполнить работы нужно до октября.
Согласно техзаданию, департамент хочет масштабировать Face Pay на все кассы метро, которые оборудованы автоматизированными рабочими местами сотрудников. Подрядчик должен будет доработать систему, закупать дополнительное оборудование не планируется.
В департаменте изданию рассказали, что тендер направлен на усовершенствование ПО билетной системы, в том числе выделения проходов по Face Pay в учетной системе метрополитена. В пресс-службе отметили, что дептранс активно работает над внедрением Face Pay на МЦК и речном транспорте. «Для обеспечения бесперебойной работы всех систем требуется доработка программного обеспечения, о чем, собственно, и идет речь в этой закупке», — добавили в департаменте. Там отметили, что решение о запуске проекта в кассах для пассажиров пока не принято.
В октябре прошлого года на всех станциях московского метро запустили сервис оплаты по лицу Face Pay. Для оплаты таким способом пассажиру нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису в приложении «Метро Москвы». Затем камера на турникете будет распознавать лицо человека, и система автоматически спишет деньги за проезд.
В 2023 г. Face Pay может начать работать на Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте Москвы, рассказал ранее глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.