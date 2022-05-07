Абоненты в ДНР и ЛНР получат российский код мобильного оператора

По словам и. о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Еременко, жители «смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код». Это, по его словам, «прорыв связной блокады». Министр связи ДНР Игорь Халепа отметил, что можно «осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы».