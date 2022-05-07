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Абоненты в ДНР и ЛНР получат российский код мобильного оператора

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Мобильные абоненты из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получат российские номера с префиксом «+7». Об этом сообщил замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким. 

С 7 мая абоненты ДНР и ЛНР автоматически перейдут с «украинских» префиксов «+38071» и «+38072». При совершении звонков и отправке SMS-сообщений их номера телефонов будут отображаться как российские, с префиксами «+7(949)» и «+7(959)» соответственно.

Им можно будет звонить напрямую из РФ. Менять SIM-карты на карты российских мобильных операторов на текущем этапе не потребуется. 

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является <...> шагом к упрощению жизни, – заявил Ким. – Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров [о сотрудничестве между республиками и Россией]».

По словам и. о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Еременко, жители «смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код». Это, по его словам, «прорыв связной блокады». Министр связи ДНР Игорь Халепа отметил, что можно «осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы».

О перебоях в работе сотовой связи в Донбассе представители местных властей и СМИ неоднократно говорили с конца февраля. «Донецкое агентство новостей» сообщало о плохой работе единственного мобильного оператора связи в ДНР - «Феникса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных