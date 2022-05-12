App Store перестал принимать мобильные платежи абонентов ряда российских операторов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС, система оплаты в российском App Store работает в штатном режиме. «С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо», — подчеркнули в пресс-службе.