App Store перестал принимать мобильные платежи абонентов ряда российских операторов
Российские пользователи техники Apple потеряли возможность пополнения счета Apple ID с баланса мобильного номера телефона, об этом сообщили портал iPhones.ru. и издание IXBT.com.
По информации портала, при пополнении счета российские пользователи получают уведомление от системы о временной недоступности сервиса – App Store рекомендует повторить попытку позже. При этом в настройках iOS «Мегафон» исчез из списка операторов, которые работают с App Store. Остались только МТС, Tele2 и «Билайн».
В IXBT.com в свою очередь отмечают, что с проблемам также столкнулись пользователи Yota. «С чем связана данная проблема, пока что неизвестно. Официальных заявлений ни от Apple, ни от мобильных операторов не было», — отметили в редакции.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС, система оплаты в российском App Store работает в штатном режиме. «С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо», — подчеркнули в пресс-службе.
С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Помимо этого нельзя оплатить подписки любыми другими способами, кроме как с баланса мобильного номера телефона.