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Технологии

App Store перестал принимать мобильные платежи абонентов ряда российских операторов

Ведомости

Российские пользователи техники Apple потеряли возможность пополнения счета Apple ID с баланса мобильного номера телефона, об этом сообщили портал iPhones.ru. и издание IXBT.com. 

По информации портала, при пополнении счета российские пользователи получают уведомление от системы о временной недоступности сервиса – App Store рекомендует повторить попытку позже. При этом в настройках iOS «Мегафон» исчез из списка операторов, которые работают с App Store. Остались только МТС, Tele2 и «Билайн».

В IXBT.com в свою очередь отмечают, что с проблемам также столкнулись пользователи Yota. «С чем связана данная проблема, пока что неизвестно. Официальных заявлений ни от Apple, ни от мобильных операторов не было», — отметили в редакции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС, система оплаты в российском App Store работает в штатном режиме. «С мобильного счета МТС можно пополнить Apple ID, а также совершать покупки в iTunes и App Store. Для этого нужно зайти в Apple ID и выбрать среди способов оплаты мобильный телефон. Номер телефона должен быть оформлен на физическое лицо», — подчеркнули в пресс-службе.

С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Помимо этого нельзя оплатить подписки любыми другими способами, кроме как с баланса мобильного номера телефона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных